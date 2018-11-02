Южная и Северная Корея решили бороться за Олимпиаду-2032

Южная и Северная Корея приняли официальное решение уведомить Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении бороться за право совместно провести летние Олимпийские игры 2032 года.

Соответствующие договоренности были подписаны 2 ноября в Кэсоне, где в межкорейском офисе связи прошли переговоры делегаций Юга и Севера, отвечающие за спортивное направление ведомства. В ближайшее время Сеул и Пхеньян подадут формальную заявку в МОК, уведомив о намерении провести ОИ-2032.

Судя по всему, у корейцев будет серьезная конкуренция. Хотя борьба за летние Олимпийские игры 2032 года еще не началась, но Германия, Австралия, Индонезия и Индия уже выразили свою заинтересованность в проведении у себя ОИ-2032. До этого места проведения летних ОИ уже распределены: в 2020 году они пройдут в Токио, в 2024 году - Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе. Несмотря на серьезных соперников, у корейцев хорошие шансы получить право на ОИ-2032, так как это отвечает первоначальным задачам олимпийского движения, которое призвано примирять народы. Ранее глава МОК Томас Бах уже выразил свою "горячую поддержку", когда Сеул и Пхеньян заявили о намерении бороться за Олимпиаду.

В последнее время потепление в межкорейских отношениях очень заметно именно в спорте. В ходе недавних зимних Олимпийских игр в Пхенчхане Юг и Север выставили совместную женскую сборную по хоккею, а на Азиаде были команды "Единой Кореи", которые завоевали несколько медалей.

Помимо соглашения о подаче заявки в МОК на ОИ-2032 южнокорейские и северокорейские чиновники согласовали и другие направления сотрудничества в спорте. Так, они намерены провести дальнейшие переговоры с целью формирования единых команд для выступления на Олимпиаде в Токио в 2020 г., а также договорились активно проводить межкорейские спортивные состязания. Можно также ожидать, что на мужском чемпионате мира по гандболу в следующем году мы увидим сборную Кореи, где будут вместе играть спортсмены из Юга и Севера.