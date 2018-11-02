Из россиян только Хачанов остался на турнире во Франции

Первая ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже. В матче третьего круга он в упорной борьбе переиграл американца Джона Изнера - 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8). Встреча продолжалась два часа 28 минут.

Чуть ранее борьбу за титул во Франции завершил Даниил Медведев, уступивший в двух сетах хорвату Борне Чоричу - 4:6, 4:6. Таким образом, Хачанов остался единственным россиянином на турнире.

В четвертьфинале Карен сыграет с Александром Зверевым, представляющим Германию. Ранее эти теннисисты встречались дважды: в 2016 году на соревнованиях в Санкт-Петербурге и этим летом на Открытом чемпионате Франции. Оба раза сильнее был Зверев.

По словам Хачанова, у него неплохие шансы в противостоянии с четвертой ракеткой мира. "Сейчас я чувствую себя увереннее. Моя игра обрела стабильность, - говорит Карен. - Зверев - отличный теннисист, но я не сомневаюсь в себе".