Законопроект Республики Карелия "О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Республики Карелия

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия в сумме 40 007 157,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 15 304 803,9 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 15 297 803,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия в сумме 39 246 865,1 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Республики Карелия в сумме 760 291,9 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 23 214 537,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 313 893,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия на 2020 год в сумме 39 218 209,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12 361 174,0 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 12 361 174,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 36 907 260,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 985 021,6 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 7 985 021,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия на 2020 год в сумме 38 942 573,6 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 3 112 357,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 35 562 138,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 4 300 071,5 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Республики Карелия на 2020 год в сумме 275 636,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 345 121,8 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 22 822 311,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 261 163,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 21 395 812,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 208 433,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов междубюджетом Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Республики Карелия и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Республики Карелия

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Карелия, подлежащей перечислению в бюджет Республики Карелия, утверждается Правительством Республики Карелия не позднее 1 мая текущего года на основании отчетов о деятельности государственных унитарных предприятий Республики Карелия за прошедший год. При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Карелия, определяется как часть прибыли государственного унитарного предприятия Республики Карелия, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму капитальных вложений в основные средства, осуществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 50 процентов прибыли, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Перечисление государственными унитарными предприятиями Республики Карелия части прибыли, установленной частью 1 настоящей статьи, в бюджет Республики Карелия производится не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.

3. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета Республики Карелия применяются коды доходов измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Республики Карелия

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Карелия с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия, на 2019 год в сумме 5 800 403,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 476 461,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 737 416,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 538 464,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 4 525 239,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 576 899,2 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 8 848 081,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 771 591,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 241 943,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на 2019 год в сумме 3 894 753,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 140 332,7 тыс. рублей, в том числе 529 696,5 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финансовый год, на 2021 год в сумме 6 001 338,5 тыс. рублей, в том числе 749 907,6 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финансовый год.

Статья 6. Резервные фонды Правительства Республики Карелия

Создать в расходной части бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов резервный фонд Правительства Республики Карелия и резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмотренных приложениями 6 и 7 к настоящему Закону, по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности) подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону.

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории Республики Карелия следующие виды деятельности:

1) животноводство;

2) растениеводство;

3) растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

4) переработка и консервирование фруктов и овощей;

5) рыболовство и рыбоводство;

6) производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности;

7) производство готовых кормов для животных;

8) переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;

9) производство молочной продукции;

10) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

11) производство растительных и животных масел и жиров;

12) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов;

13) переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;

14) производство прочих пищевых продуктов;

15) деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции;

16) деятельность железнодорожного транспорта;

17) деятельность пассажирского воздушного транспорта;

18) производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

19) производство, передача и распределение электрической энергии;

20) научные исследования и разработки;

21) реализация мероприятий по содействию занятости населения;

22) деятельность, связанная с осуществлением вложений собственных и привлеченных средств в инвестиционные проекты на территории Республики Карелия;

23) распределение газообразного топлива;

24) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;

25) деятельность по предоставлению социальных услуг;

26) деятельность в области информационных технологий, телекоммуникаций, разработки компьютерного программного обеспечения и предоставление услуг в этих областях;

27) мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

28) деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не может быть оказана государственная поддержка;

29) деятельность по обеспечению эксплуатации совокупности объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания (модернизации) промышленного производства (в пгт Надвоицы), составляющей имущество казны Республики Карелия, переданное в аренду.

3. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета Республики Карелия при условии отсутствия у них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией и Республикой Карелия.

4. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг определяется Правительством Республики Карелия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия

Правительство Республики Карелия не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, и работников казенных учреждений Республики Карелия, за исключением случаев изменения функций органов исполнительной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. В 2019 году бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на следующие цели:

1) организация адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;

2) организация отдыха детей в каникулярное время;

3) компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации;

4) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

5) проведение ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций;

6) поддержка местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях;

7) подготовка к проведению Дня Республики Карелия;

8) реализация мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников;

9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" не может быть оказана поддержка;

10) проектирование, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

11) реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;

12) реализация мероприятий по реконструкции объектов водоотведения.

3. Цели предоставления субсидий на софинансирование реализуемых на территории муниципальных образований федеральных (национальных) проектов и программ устанавливаются Правительством Республики Карелия в соответствии с целями, определенными условиями предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых предусмотрено приложениями 12 и 13 к настоящему Закону, устанавливается Правительством Республики Карелия.

5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, в том числе в форме дотаций, предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Закону, в порядке, утвержденном Правительством Республики Карелия.

6. Условия предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) устанавливаются Правительством Республики Карелия.

7. Установить, что в 2019 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2019 года, при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия.

8. Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномочия получателя средств бюджета Республики Карелия по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

9. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 8 настоящей статьи, утверждается Правительством Республики Карелия.

Статья 10. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2019 год в размере 1,1202, на 2020 и 2021 годы в размере 1,0758.

Статья 11. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов в бюджеты муниципальных образований

Установить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов

1. Бюджетные кредиты в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, на срок, не превышающий пределов финансового года;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на срок до трех лет;

3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов на срок до трех лет.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) в 2019 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 150 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2019 года;

2) в 2020 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 130 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2020 года;

3) в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 110 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2021 года.

4. Установить размеры платы за пользование бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов - в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период пользования бюджетным кредитом;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - по ставке 0 процентов годовых.

5. Условием предоставления в 2019 году бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов является принятие муниципальными районами и городскими округами обязательств по обеспечению на 1 января 2020 года:

1) сокращения доли общего объема долговых обязательств муниципального образования до 100 процентов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2019 год - для муниципальных образований, объем муниципального долга которых на 1 января 2019 года составляет более 100 процентов суммы доходов бюджета соответствующего муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;

2) неувеличения доли общего объема долговых обязательств муниципального образования в общем объеме доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2019 год - для муниципальных образований, объем муниципального долга которых на 1 января 2019 года составляет от 50 процентов до 100 процентов суммы доходов бюджета соответствующего муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;

3) сохранения доли общего объема долговых обязательств муниципального образования не более 50 процентов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2019 год - для муниципальных образований, объем муниципального долга которых на 1 января 2019 года составляет менее 50 процентов суммы доходов бюджета соответствующего муниципального образования без учета безвозмездных поступлений за 2018 год.

6. Несоблюдение условия, установленного частью 5 настоящей статьи, влечет возникновение обязательства по досрочному погашению муниципальными районами и городскими округами задолженности по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Республики Карелия, в полном объеме, но не более 5 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета соответствующего муниципального образования за 2019 год, в срок до 1 апреля 2020 года.

7. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

Статья 13. Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образований и долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образований перед бюджетом Республики Карелия осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

2. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образований осуществляется на срок не более 24 месяцев.

3. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципального образования заключается на сумму обязательств (задолженности) по указанным бюджетным кредитам на день заключения соглашения и действует при условии полного и своевременного перечисления соответствующим муниципальным образованием платежей, предусмотренных заключенным с ним соглашением.

4. Установить плату за реструктуризированные обязательства (задолженность) по бюджетным кредитам муниципальных образований на период действия соглашения о реструктуризации в размере 0,1 процента годовых.

5. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в состав участников программы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, перед бюджетом Республики Карелия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года № 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

6. Установить плату за реструктуризированные долги сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 0,5 процента годовых.

Статья 14. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия и государственный внутренний долг Республики Карелия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить предельный объем государственного долга Республики Карелия на 2019 год в сумме 27 700 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 26 800 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 25 400 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия на 2019 год в сумме 1 265 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 100 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 020 000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Республики Карелия в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 15. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия:

1) на 2019 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета Республики Карелия в 2019 году

1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Закону по целевым статьям "Резервный фонд Правительства Республики Карелия" и "Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, включая реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

2) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

3) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Закону по целевой статье "Прием иностранных делегаций" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на прием иностранных делегаций, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

4) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Закону по целевой статье "Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, согласно перечню выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 год, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

5) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Закону по целевой статье "Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

6) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 6 и 7 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на разработку проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектно-сметной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ в 2019 году, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 341 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Республики Карелия:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января текущего финансового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам отчетного финансового года, образования в ходе исполнения бюджета Республики Карелия экономии, за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на адресную социальную помощь малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, и малоимущим семьям, имеющим детей, между целевыми статьями подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2025 годы", классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях финансового обеспечения расходного обязательства (планируемого расходного обязательства) Республики Карелия, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, в соответствии с правовым актом Правительства Республики Карелия;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Республики Карелия, в связи с детализацией (изменением) мероприятий (проектов, объектов);

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, группами и (или) подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях завершения мероприятий, связанных с образованием, преобразованием, реорганизацией, а также изменением функций органов исполнительной власти Республики Карелия, произошедшими в 2018 году;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевым статьям "Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" и "Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений" классификации расходов бюджета Республики Карелия, в случае принятия решения о сокращении указанных межбюджетных трансфертов в связи с невыполнением органами местного самоуправления в Республике Карелия обязательств (условий), установленных при предоставлении этих трансфертов, в объеме произведенного сокращения на увеличение бюджетных ассигнований по целевой статье "Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований" классификации расходов бюджета Республики Карелия, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" классификации расходов бюджета Республики Карелия, в случае принятого решения представительного органа муниципального района (городского округа) об отказе, полностью или частично, от получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), принятое по истечении срока, установленного в части 12 статьи 4 Закона Республики Карелия от 1 ноября 2005 года № 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия", и (или) отказа уполномоченного органа местного самоуправления от подписания соглашения о ее предоставлении, на увеличение бюджетных ассигнований по целевой статье "Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований" классификации расходов бюджета Республики Карелия, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

3. Установить, что в случаях, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от ... декабря 2018 года № ... -ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 года и на плановый период 2020 и 2021 годов", территориальный орган Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет казначейское сопровождение средств бюджета Республики Карелия.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков

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