Законопроект Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 187022258820,0 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 42876681800,0 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 144145577020,0 рубля;

2) общий объем расходов в сумме 187022258820,0 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым в сумме 0,0 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2020 года в сумме 3636180000,0 рубля, в том числе:

верхний предел государственного внешнего долга - в сумме 0,0 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга - в сумме 3636180000,0 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,0 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 182589745830,0 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 41555844310,0 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 141033901520,0 рубля, и на 2021 год - в сумме 110296746020,0 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 44093531000,0 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 66203215020,0 рубля;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 184414090171,28 рубля и на 2021 год в сумме 111553883363,18 рубля, в том числе условно утверждённые расходы на 2020 год в сумме 2100313557,75 рубля и на 2021 год в сумме 4147048300,0 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым на 2020 год в сумме 1824344341,28 рубля и на 2021 год в сумме 1257137343,18 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2021 года в сумме 3232160000,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внешнего долга - в сумме 0,0 рубля, верхний предел государственного внутреннего долга - в сумме 3232160000,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,0 рубля, и на 1 января 2022 года - в сумме 2424120000,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внешнего долга - в сумме 0,0 рубля, верхний предел государственного внутреннего долга - в сумме 2424120000,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,0 рубля.

Статья 2

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов:

1) на 2019 год согласно Приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 1а к настоящему Закону.

2. Установить, что все государственные унитарные предприятия Республики Крым в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов уплачивают в бюджет Республики Крым 50 процентов части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 3

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Крым, бюджетами муниципальных образований Республики Крым и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджеты сельских поселений в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет муниципальных районов Республики Крым:

налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, - по нормативу 8 процентов;

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, - по нормативу 20 процентов.

Статья 4

Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Утвердить перечень доходов местных бюджетов, закрепленных за органами государственной власти (государственными органами) Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в местные бюджеты подлежат зачислению 10,0018 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

2. Установить в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских округов Республики Крым, муниципальных районов Республики Крым, городских поселений Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым которых в соответствии с действующим законодательством решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, согласно Приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Установить, что руководители органов государственной власти (государственных органов) Республики Крым не вправе принимать в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, приводящие к увеличению штатной численности работников аппаратов органов государственной власти (государственных органов) Республики Крым, за исключением случаев принятия решений о наделении органов государственной власти (государственных органов) Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым не принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 - 2021 годах штатной численности муниципальных служащих.

Статья 8

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2019 года в 1,043 раза:

1.1 месячные должностные оклады лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Республики Крым" и увеличенные в соответствии с Законом Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

1.2 месячные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым" и увеличенные в соответствии с Законом Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

1.3 должностные оклады лиц (работников), замещающих должности, относящиеся к категории "служащие", и тарифные ставки заработной платы лиц (работников), замещающих должности, относящиеся к категориям "младший обслуживающий персонал" или "рабочие", установленные Законом Республики Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК "Об оплате труда лиц, замещающих в государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Крым, и работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики Крым" и увеличенные в соответствии с Законом Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

2. Месячные должностные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Крым исчислять с 1 октября 2019 года исходя из увеличенного (проиндексированного) согласно части первой настоящей статьи месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной гражданской службы Республики Крым "специалист".

Статья 9

1. Установить, что в 2019 году полномочия получателя средств бюджета Республики Крым по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местным бюджетам в форме субсидий в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Крым в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на субсидии, включенные в перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым.

Статья 10

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по ведомственной структуре расходов:

1) на 2019 год согласно Приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 8а к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по разделам, подразделам расходов:

1) на 2019 год согласно Приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 9а к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно Приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 10а к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе расходов бюджета Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 8464945321,05 рубля, на 2020 год - в сумме 8744530378,0 рубля и на 2021 год - в сумме 8774114720,0 рубля;

2) резервный фонд Совета министров Республики Крым на 2019 год в сумме 300000000,0 рубля, на 2020 год - в сумме 300000000,0 рубля и на 2021 год - в сумме 300000000,0 рубля;

3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым на 2019 год 3448517917,0 рубля, на 2020 год - 4001990239,0 рубля и на 2021 год - 4335892059,0 рубля.

4) объем бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры Республики Крым на 2019 год 40113000,0 рубля, на 2020 год - 42023400,0 рубля и на 2021 год - 43933600,0 рубля.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2019 год - в сумме 8092007300,0 рубля, на 2020 год - в сумме 8402999400,0 рубля и на 2021 год - в сумме 8735613900,0 рубля.

Статья 12

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Крым на 2019 год - 1,726, на 2020 год - 1,742, на 2021 год - 1,749.

2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) на 2019 год - 4,165, на 2020 год - 4,315, на 2021 год - 4,496.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений на 2019 год - 1,749, на 2020 год - 1,780, на 2021 год - 1,856.

4. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 11а к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 11.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 11.1а к настоящему Закону.

6. Утвердить объем и распределение субвенций, предоставляемых муниципальным образованиям Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 12а к настоящему Закону.

7. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 12.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 12.1а к настоящему Закону.

8. Утвердить объём и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 12.2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 12.2а к настоящему Закону.

9. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов из резервного фонда Совета министров Республики Крым утверждается Советом министров Республики Крым.

Статья 13

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2018 году государственным бюджетным учреждениям Республики Крым и государственным автономным учреждениям Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Республики Крым и государственными автономными учреждениями Республики Крым установленных государственным заданием показателей, подлежат возврату в бюджет Республики Крым в объемах, соответствующих не достигнутым показателям государственного задания.

Статья 14

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 13а к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить программу государственных заимствований Республики Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 14а к настоящему Закону.

2. Установить предельный объем государственного долга Республики Крым на 2019 год в сумме 3838190000,00 рубля, на 2020 год - 3636180000,00 рубля, на 2021 год - 3232160000,00 рубля.

3. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государственного долга Республики Крым на 2019 год в сумме 3820479,53 рубля, в том числе на обслуживание внешнего долга - в сумме 0,0 рубля, внутреннего долга - в сумме 3820479,53 рубля, на 2020 год - в сумме 3601959,74 рубля, в том числе на обслуживание внешнего долга - в сумме 0,0 рубля, внутреннего долга - в сумме 3601959,74 рубля, и на 2021 год - в сумме 3163531,94 рубля, в том числе на обслуживание внешнего долга - в сумме 0,0 рубля, внутреннего долга - в сумме 3163531,94 рубля.

4. Утвердить программу государственных гарантий Республики Крым в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Крым на 2019 год в сумме 0,0 рубля, на 2020 год - в сумме 0,0 рубля и на 2021 год - в сумме 0,0 рубля.

Статья 16

Утвердить бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в Республике Крым:

1) на 2019 год согласно Приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 16а к настоящему Закону.

Статья 17

Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым, унитарным предприятиям Республики Крым субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Крым, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета:

1) на 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 6а к настоящему Закону.

Статья 18

Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) возмещения затрат в связи с реализацией мер по льготному лекарственному обеспечению по перечню групп населения и категорий заболеваний;

2) реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации);

3) реализации мероприятий в сфере занятости населения из бюджета Республики Крым в рамках реализации Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым;

4) оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга);

5) финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

6) формирования и поддержания резервов материальных ресурсов Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) ликвидации несанкционированных свалок на территории Республики Крым за пределами границ населенных пунктов;

8) реализации мероприятий по охране авторских прав и защите наименований мест происхождения товаров;

9) выделения средств в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

10) проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Крым в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

11) возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

12) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

13) выделения средств сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым;

14) финансового обеспечения затрат, связанных с геологическим изучением недр, обеспечением экологической безопасности и развитием минерально-сырьевой базы;

15) возмещения недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу;

16) уплаты лизинговых платежей в соответствии с лизинговыми контрактами;

17) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня;

18) обеспечения безопасности на транспортном комплексе;

19) реализации мероприятий, связанных с развитием транспортной отрасли;

20) реализации мероприятий по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности производства;

21) реализации мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам;

22) закупки оборудования для производства продукции народно-художественных промыслов и ремесел;

23) реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инновационной деятельности;

24) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

25) выделения средств на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда Республики Крым;

26) реализации мероприятий по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационной деятельности;

27) участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации;

28) предоставления субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере народно-художественных промыслов и ремёсел, на участие в выставочно-ярморочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации;

29) реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года";

30) увеличения уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымэкоресурсы";

31) финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

32) реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения.

Статья 19

Увеличивать (индексировать) ежегодно с 1 октября размеры окладов (должностные оклады), ставок заработной платы работников государственных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в 2019 году на 4,3 процента, в 2020 году на 3,8 процента и в 2021 году на 3,8 процента.

Статья 20

Установить, что остатки средств бюджета Республики Крым на начало текущего финансового года могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым отчетного финансового года на увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым;

2) в объеме не превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета Республики Крым, за исключением остатка средств дорожного фонда Республики Крым на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Крым государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Статья 21

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Крым в соответствии с решениями руководителя финансового органа Республики Крым без внесения изменений в Закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов является:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым на реализацию непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с внесением изменений в утвержденные государственные программы Республики Крым (ведомственные целевые программы) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Республики Крым (ведомственной целевой программы);

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым, между целевыми статьями расходов бюджета, в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

5) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 11 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 38180500,0 рублей, на 2020 год в объеме 183792200,0 рублей и на 2021 год в объеме 322745800,0 рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию положений статьи 8 настоящего Закона, в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией