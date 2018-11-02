Закон Курской области от 31 октября 2018 года № 61-ЗКО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год"

Принят Курской областной Думой 30 октября 2018 года

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Курской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2019 год в размере 8600 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Р.В.Старовойт

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