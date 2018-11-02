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02.11.2018 18:00
Рубрика: Власть

Лидеры России и Кубы выступили против односторонних санкций

Текст: Кира Латухина
Москва и Гавана заявили о недопустимости силового давления, использования односторонних санкций, вмешательства во внутренние дела государств и попыток свержения законных правительств.

Сегодня после переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и глава Госсовета и Совмина Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подписали совместное заявление об общих подходах в международных делах, подчеркнув, что "Москва и Гавана единодушно осуждают участившееся использование в международных отношениях односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, выражая особое неприятие применения таких мер для смены законных правительств, в том числе через экономическое удушение или дестабилизацию обстановки в странах".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Лидеры осудили "неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, а также попытки свержения законных правительств" и отметили недопустимость информационных кампаний, направленных на дискредитацию суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела и стремление узаконить неправомерные санкции и даже смену режима.

Серьезную обеспокоенность главы государств выразили решением США выйти из Договора РСМД. Это "чревато самыми негативными последствиями для международной безопасности и системы контроля над вооружениями", - заявили они и призвали Вашингтон пересмотреть свои планы.

Позиции двух стран совпадают по большинству вопросов глобальной и региональной повестки. Москва и Гавана заинтересованы в тесной координации шагов на мировой арене. "Россия и Куба всегда выступали и выступают за неукоснительное соблюдение ключевых принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН, включая уважение суверенитета и интересов всех государств, недопустимость силового давления, использование односторонних санкций и вмешательство во внутренние дела", - подчеркнул Путин.

Россия поможет Кубе в строительстве железных дорог

"Договорились с кубинскими друзьями углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве, незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными вызовами и угрозами", - сообщил российский лидер.

Переговоры были обстоятельными, а атмосфера - дружеской, деловой и конструктивной, заявил президент России журналистам. "Наши народы связывают прочные узы многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки", - заметил он.

Большое внимание сегодня уделили вопросам экономического взаимодействия: лидеры поручили межправкомиссии разработать конкретные меры по увеличению встречных товарных потоков и расширению инвестиционного сотрудничества. "Позитивный опыт взаимодействия накоплен в сфере энергетики, - отметил Путин. - Поставки российской нефти и нефтепродуктов вносят весомый вклад в ресурсное обеспечение экономики Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность".

Взаимовыгодные совместные проекты есть и в сфере промышленной кооперации: российские компании помогают в деле технического перевооружения кубинских заводов по производству металлургической, никелевой продукции, азотных удобрений. "Налажен совместный выпуск инновационных, не имеющих аналогов в мире, лекарственных препаратов", - заявил президент РФ.

"Россия предлагает Кубе помощь в строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Так, сегодня мы говорили об обновлении кубинской железнодорожной сети, что в будущем увеличит пассажиропоток в стране в три раза, а грузопоток - вдвое", - объявил Путин. "Российский бизнес готов активно участвовать в реализации масштабной программы модернизации национальной экономики Кубы", - подытожил он.

Фото: AP Photo/Brennan Linsley, File
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"Конечно, речь шла и о развитии контактов в гуманитарной сфере. В совместных планах - открытие филиала русского музея на Кубе, который станет первым многофункциональным центром изучения русского языка, искусства и культуры в латиноамериканском регионе", - сообщил российский лидер. Помогает Москва и с восстановлением золотого покрытия купола Гаванского Капитолия, где находится Национальная ассамблея Кубы.

Мигель Диас-Канель Бермудес назвал свой визит символичным и очень важным, а переговоры - полезными. Москва поддержала Кубу с первых лет революции, и "именно здесь мы получили новость о кубинской победе в ООН", - заметил он. "Думаю, что иногда совпадения в истории тоже отмечают важные моменты для всех", - сказал Диас-Канель Бермудес.

"Нам очень приятен высокий уровень совпадений по вопросам международной повестки дня, особенно в защите мира и роли международных организаций, а также тесное сотрудничество на различных международных площадках и организациях", - заявил кубинский лидер. "Я благодарен за стойкую позицию России против торгово-экономической и финансовой блокады, которая наносит ущерб моей стране. Мы намерены развивать торгово-экономические связи и довести их до того высокого уровня, которым мы пользуемся в политическом плане", - подчеркнул он. "Совместные проекты в сфере энергетики, транспорта, металлургии и биотехнологий занимают важное место в наших планах экономического развития и еще имеют большой потенциал", - уверен Диас-Канель Бермудес.

После переговоров замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак рассказал журналистам, что Россия может выдать Кубе кредит по линии военно-технического сотрудничества на 38 млн евро. "Кубинская делегация, которая будет заниматься расширением сотрудничества в области ВТС намерена приехать через две недели", - уточнил он.

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