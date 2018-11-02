Лукашенко поздравил участников международного фестиваля "Лiстапад"

Ноябрьский листопад в белорусской столице уже несколько десятилетий начинается с триумфа одноименного международного фестиваля. В день его открытия - 2 ноября - президент Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХХV Минского кинофорума "Лiстапад", в котором особо отметил его "высокую просветительскую миссию".

Растущий из года в год состав участников фестиваля, который ведет свою родословную с 1994 года, - "подтверждение его авторитета среди профессионалов и любителей киноискусства", - говорится в поздравлении, которое излагает пресс-служба главы государства. На фестивале, подчеркнул Лукашенко, всегда царит атмосфера творческой свободы, неустанного духовного поиска и честного соревнования. Он выразил уверенность в том, что очередной праздник кино "подарит громкие премьеры и яркие встречи с выдающимися мастерами и восходящими звездами мирового экрана, станет настоящим праздником для тех, кто создает, смотрит и любит кино".

Каждый год кинофорум проходит под своим девизом. Семь лет назад, например, он собирал своих поклонников под слоганом "С широко открытыми глазами", а на этот раз встреча с мировыми шедеврами посвящена Кире Муратовой и проходит под слоганом "Познавая белый свет" - как и одноименная картина прославленного российского режиссера.

"Лiстапад", по мнению директора программ игрового кино фестиваля Игоря Сукманова, уникальная площадка для серьезных откровений о жизни, возможность говорить во весь голос со зрителями об обнаженных проблемах современного бытия. Без чего невозможно целостное восприятие фильма, в чем его неповторимое чародейство? Ответ на этот вопрос Сукманов постарался сформулировать кратко. Хорошее кино, по его мнению, "должно оставлять послевкусие, это не просто лекарство от скуки, в какой-то степени такое кино заставляет задуматься и дает толчок для внутреннего развития".

В этом году, как уже информировал "СОЮЗ", ожидается показ 167 картин из 48 стран. Впервые зрителям предстоит оценить и продукцию мастеров из ЮАР и Кении. А всего в конкурс игрового кино войдут 12 фильмов плюс 13 лент документального кино. Жюри и зрителей ожидают 11 дебютных работ в рамках конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции состоятся и внеконкурсные показы.

Парад мастеров искусств откроет лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". К слову, предыдущая работа этого художника - оскароносная "Ида" - пять лет назад была удостоена сразу двух главных наград "Лістапада".

В конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" в этом году примут участие шесть работ. Это картины, по оценке искусствоведов, уже названы "маленькими, но важными откровениями из мира нашего детства". И главная задача, которая стоит перед организаторами проекта, - показать и доказать, что детское кино абсолютно равноценно взрослому.

Убедить зрителей на этот раз постараются кинематографисты из Италии, Казахстана, Кении, Китая, Сербии и Эстония. Открывать "Лiстападзiк" вне конкурса будет белорусская картина Игоря Четверикова "Правила геймера". А на закрытии конкурса будет представлена бразильская анимационная картина "Тито и птицы".

Учредители XXV Минского международного кинофестиваля, который продлится до 9 ноября, - Министерство культуры и Минский исполнительный комитет. А организатор проекта - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" при поддержке телерадиокомпании, "Беларусьфильма" и рекламного агентства "Форте".