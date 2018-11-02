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02.11.2018 10:00
Рубрика: Экономика

Мантуров: Россия станет почетным гостем на китайской выставке импорта

Текст: Надежда Толстоухова

С 5 по 10 ноября в Шанхае пройдет первая китайская международная выставка импортных товаров. В составе российской делегации ее посетит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Комплексную подготовку участия РФ в выставке обеспечивают Минпромторг России, Минэкономразвития и Российский экспортный центр.

Национальная экспозиция России расскажет о наиболее перспективных российско-китайских проектах, а также об инвестиционном, промышленном и туристическом потенциале регионов нашей страны. Россию на выставке будут представлять более 150 компаний из 40 субъектов федерации, работающие в сферах АПК, медицины, машиностроения, потребительского рынка и рынка услуг. Общая площадь выставки, занятая российскими экспонентами, составит более двух тысяч квадратных метров.

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"Проведение первой импортной ЭКСПО демонстрирует курс Китая на развитие международной торговли и дальнейшее открытие собственного рынка для иностранных партнеров. Это беспрецедентное событие с точки зрения укрепления российско-китайских торгово-промышленных отношений. Россия в статусе страны - Почетного гостя представит промышленные, торговые и инвестиционные возможности регионов, а также перспективные международные проекты. В частности, речь идет о проектах в области атомной энергетики, нефтегазовой сферы, транспорта и логистики", - прокомментировал Денис Мантуров.

Доля Китая во внешнеторговом обороте России сегодня составляет 15,6 процента. Это самый высокий показатель среди всех торговых партнеров нашей страны. С годами товарооборот только увеличивается, причем экспорт растет более быстрыми темпами, чем импорт. Так, в 2018 году в Китай было экспортировано на 47 процентов больше товаров, чем в 2017-м. За тот же период объем импорта вырос лишь на десять процентов.

Примечательно, что стоимость проданных Китаю товаров за последний год превысила стоимость купленных там. Если в 2017 году объем импорта был равен 30,4 миллиарда долларов США против 23,9 миллиарда долларов экспорта, то уже в 2018 году расстановка сил поменялась: объем импорта составил 33,7 миллиарда долларов, а объем экспорта - 35,2 миллиарда.

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