Матвиенко о ситуации с Вышинским: Пора прекратить это Средневековье

Спикер Совета Федерации призвала европейских политиков защитить права арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского, который, по ее мнению, содержится под стражей незаконно и в неподобающих условиях.

"Полагаю, что мы вправе рассчитывать на то, что официальные лица в европейских структурах не будут выборочно уклоняться от исполнения обязанностей по защите прав человека и свободы слова", - заявила сенатор журналистам. Глава Совфеда считает очевидным фактом, что "дело шито белыми нитками". "Преступно обвинять журналиста за его профессиональную работу, за правду, неугодную властям", - подчеркнула она.

"На Вышинского оказывалось серьезное давление в досудебном порядке. Сегодня известно, и это заметно, что его здоровье серьезно подорвано, он находится в тяжелых условиях, - продолжила Матвиенко. - Необходимо срочно предоставить ему независимую медицинскую экспертизу, независимую помощь".

Председатель верхней палаты российского парламента заявила также, что подобное отношение недопустимо на европейском континенте в XXI веке. "Это Средневековье надо немедленно прекратить", - считает она, добавив, что журналист уже полгода незаконно находится под арестом.

"Додумались до того, что Кириллу Вишинскому предъявили обвинения в подрывных информационных акциях. Мы так далеко зайдем. Глядя на то, что происходит на Украине, с большим сожалением это говорю, завтра подобные обвинения могут быть предъявлены любому человеку, который говорит правду о том, что происходит на Украине", - заключила Валентина Матвиенко.

Напомним, корреспондент РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему инкриминируются поддержка самопровозглашенных республик Донбасса и госизмена. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.