Мельникова и Далалоян получили специальные призы на ЧМ

Наши мастера спортивной гимнастики Ангелина Мельникова и Артур Далалоян получили специальные призы за элегантность по итогам личного многоборья на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Награда учреждена одним из технических спонсоров ЧМ. Выбор Мельниковой особенно показателен. Если Далалоян завоевал "золото", то Ангелина вчера стала лишь пятой, но очаровала зрителей и жюри больше, чем победительница и призеры женских соревнований.

У девушек лучший результат по сумме выступлений в четырех видах у многократной олимпийской чемпионки Рио-2016 американки Симоны Байлз - 57,491 балла. "Серебра" добилась японка Маи Мураками (55,798), на нижнюю ступень пьедестала почета поднялась еще одна гимнастка из США Морган Хард (55,732). Впереди на чемпионате мира финалы на отдельных снарядах.