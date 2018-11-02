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Рубрика: Спорт

Элегантные гимнасты

Мельникова и Далалоян получили специальные призы на ЧМ
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7710 (247)
Наши мастера спортивной гимнастики Ангелина Мельникова и Артур Далалоян получили специальные призы за элегантность по итогам личного многоборья на чемпионате мира в столице Катара Дохе.
Фото: РИА Новости
Далалоян выиграл для России первое за 19 лет "золото" ЧМ в многоборье

Награда учреждена одним из технических спонсоров ЧМ. Выбор Мельниковой особенно показателен. Если Далалоян завоевал "золото", то Ангелина вчера стала лишь пятой, но очаровала зрителей и жюри больше, чем победительница и призеры женских соревнований.

У девушек лучший результат по сумме выступлений в четырех видах у многократной олимпийской чемпионки Рио-2016 американки Симоны Байлз - 57,491 балла. "Серебра" добилась японка Маи Мураками (55,798), на нижнюю ступень пьедестала почета поднялась еще одна гимнастка из США Морган Хард (55,732). Впереди на чемпионате мира финалы на отдельных снарядах.

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