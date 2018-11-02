Минфин рассказал регионам о способах увеличить доходы

Министерство финансов выдало рекомендации региональным властям и органам местного самоуправления, которые могли бы увеличить их доходную часть. В частности, Минфин предлагает регионам активнее легализовывать трудовых мигрантов, увеличивать сборы по налогу на доходы физлиц и страховым выплатам.

Кроме того, Минфин предлагает повышать налоги на "роскошный" транспорт, развивать систему платных парковок и трасс в рамках действующего законодательства. Таким образом, рекомендации ведомства содержат в себе как меры по выявлению потенциальных источников доходов, так и меры, которые бы повысили эффективность администрирования доходов.

Документ был разработан на основе изучения международного и российского опыта в том числе в 10 пилотных регионах. Сюда относятся Московская, Белгородская, Саратовская, Свердловская, Ярославская, а также Курганская области, Дагестан, Мордовия, Северная Осетиия и Карачаево-Черкесия.