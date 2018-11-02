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02.11.2018 19:35
Рубрика: В мире

Минфин США готов вводить санкции против SWIFT

Текст: Татьяна Шадрина

Минфин США готов вводить санкции против международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, если организация будет оказывать услуги компаниям и лицам, попавшим под американские санкции, передает РИА Новости.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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SWIFT должна отключить иранские структуры, которые находятся под санкциями, сказал глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии", - уточнил Стивен Мнучин.

Тегеран не исключал ранее создания параллельной SWIFT системы для обхода американских санкций. Учитывая, что с Ираном работает ряд европейских компаний, то о независимом аналоге SWIFT, задумывались и в ЕС, чтобы не выводить финансовые сообщения о расчетах в США.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции и антисанкции
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