Минфин США готов вводить санкции против SWIFT

Минфин США готов вводить санкции против международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, если организация будет оказывать услуги компаниям и лицам, попавшим под американские санкции, передает РИА Новости.

SWIFT должна отключить иранские структуры, которые находятся под санкциями, сказал глава минфина Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Мы рекомендовали SWIFT отключить любые иранские финансовые организации, которые мы внесли в список, настолько быстро, насколько позволяют технологии", - уточнил Стивен Мнучин.

Тегеран не исключал ранее создания параллельной SWIFT системы для обхода американских санкций. Учитывая, что с Ираном работает ряд европейских компаний, то о независимом аналоге SWIFT, задумывались и в ЕС, чтобы не выводить финансовые сообщения о расчетах в США.