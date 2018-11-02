Минздрав пояснил, как будут дорожать лекарства

Цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут подорожать меньше чем на три процента, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Как пояснили в ведомстве, у производителей ЖНВЛП есть право раз в год до 1 октября подавать заявление на изменение зарегистрированной цены. Она может быть скорректирована с учетом прогнозируемой инфляции. При этом по закону о федеральном бюджете на 2018-2020 годы прогнозируемый уровень инфляции понижен с четырех процентов до 2,8 процента. Таким образом, если и может идти речь о повышении цен на важнейшие лекарства, то меньше, чем на три процента.

Что касается лекарств, не входящих в перечень, цены на них государством не регулируются, и производители и продавцы могут их устанавливать по своему усмотрению, уточняют в Минздраве.

Также сообщается, что за 9 месяцев цены на лекарства из списка ЖНВЛП в целом по стране подорожали на 1,8 процента.