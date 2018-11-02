Закон города Москвы от 31 октября 2018 года № 22 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год"

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год в размере 12 115 рублей.

Статья 2. Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в городе Москве

Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в городе Москве определяются Правительством Москвы.

Статья 3. Признание утратившим силу Закона города Москвы

Признать утратившим силу с 1 января 2019 года Закон города Москвы от 25 октября 2017 года № 37 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год".

Мэр Москвы С.С.Собянин

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией