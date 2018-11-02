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02.11.2018 11:41
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд отклонил жалобу Telegram на назначенный штраф

Текст: Иван Петров
Московский городской суд в пятницу отклонил жалобу представителей интернет-мессенджера Telegram на решение мирового судьи, назначившего компании штраф в 800 тысяч рублей. Наказание вынесено за отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Постановление по делу об административном правонарушении оставить без изменения, жалобу отклонить", - сказали в Мосгорсуде.

Фото: Depositphotos.com
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В решении зампредседателя Мосгорсуда Елены Базьковой отмечается, что доводов для удовлетворения жалобы представителей мессенджера не установлено.

В судебном решении напоминается, что ФСБ России направила в адрес Telegram Messenger Limited Liability Partnership официальный запрос по электронной почте и заказным письмом в Лондон. В документе представители спецслужбы запросили информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к деятельности террористических организаций.

Фото: depositphotos.com
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В ответ затребованные данные так получены и не были. Поэтому мессенджер привлекли к административной ответственности. Судья указывает, что вина компании подтверждается совокупностью доказательств.

"Изучение материалов дела свидетельствует о том, что судебные инстанции всесторонне, полно и объективно исследовали все имеющиеся доказательства, проверили их достоверность и допустимость", - говорится в судебном решении.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того отмечается, что принцип презумпции невиновности не был нарушен, каких-либо неустранимых сомнений по делу, которые должны толковаться в пользу Telegram, судья не нашла.

Напомним, Роскомнадзор с апреля текущего года осуществляет блокировку Telegram на территории России. Основание - решение Таганского райсуда Москвы. Аргументацию представителей Telegram о том, что передать спецслужбе ключи шифрования технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Блокировка мессенджера Telegram
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