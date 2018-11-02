Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 10 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года

Статья 1

Пункт 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 52, ст. 7542; 2015, N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 66; 2017, N 15, ст. 2139; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4766; 2018, N 17, ст. 2432; N 32, ст. 5100) после слов "политической партией," дополнить словами "профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,".

Статья 2

Пункт 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5100) после слов "политической партией;" дополнить словами "участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе;", после слов "кроме политической партии" дополнить словами "и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2011, N 19, ст. 2709; N 43, ст. 5976; N 48, ст. 6730; 2013, N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2014, N 10, ст. 954; N 52, ст. 7542; 2016, N 7, ст. 909; N 27, ст. 4157; 2017, N 15, ст. 2139; N 31, ст. 4741, 4766; 2018, N 32, ст. 5100) следующие изменения:

1) статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной должности.";

2) пункт 3 части 1 статьи 14 после слов "политической партией;" дополнить словами "участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;", после слов "кроме политической партии" дополнить словами "и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования".

Статья 4

Внести в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 40, ст. 5031; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 32, ст. 5100) следующие изменения:

1) подпункт "а" пункта 2 части 3 после слов "политической партией," дополнить словами "профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,";

2) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в целях исключения конфликта интересов в государственном органе или органе местного самоуправления не могут представлять интересы государственных или муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по указанным должностям.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин