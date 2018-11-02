Нефть дешевела на фоне исключения из антииранских санкций восьми стран

Стоимость фьючерсов на нефть на фоне решения США сделать исключение для восьми импортеров нефти из Ирана снижалась на торгах вечером 2 ноября.

Нефть марки Brent стала стоить менее 73 долларов за баррель, а смесь марки WTI - 63,16 доллара за баррель.

Также в США уверены, что сокращение поставок иранской нефти не станет причиной дефицита предложений на энергетических рынках. В 2019 году добычу нефти в США намерены увеличить на один миллион баррелей в день или более.

Ранее стало известно, что США намерены ввести второй раунд санкций в отношении Ирана в понедельник, однако восемь стран будут временно освобождены от их последствий.