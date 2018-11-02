Нефтедобыча в России выросла в октябре на 4,4%

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам октября выросла на 4,4% в годовом выражении - до 46,26 миллиона тонн за месяц. Это следует из данных центрального диспетчерского управления ТЭК. В целом за период с января по октябрь этого года в России добыто 460,82 миллиона тонн сырья. Это на 1,1% выше показателей того же периода прошлого года.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦДУ, среднесуточная добыча нефти в России в октябре составила 11,412 миллиона баррелей, что на 465 тысяч баррелей выше, чем предусматривало ранее соглашение ОПЕК+. По его условиям, которые начали действовать с 1 января 2017 года, Россия должна была сократить производство нефти на 300 тысяч баррелей в сутки - до 10,947 миллиона баррелей. С 1 июля 2018 года условия сделки изменились, и Россия получила право нарастить производство.

Наращивание добычи Россией и другими странами-участницами сделки ОПЕК+ обусловлено их желанием поддержать баланс на мировом нефтяном рынке. Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил, что для этого российские компании готовы нарастить добычу на несколько сотен тысяч баррелей, это подтверждал и президент РФ Владимир Путин.