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02.11.2018 18:53
Рубрика: В мире

Немецкие инвестиции в российскую экономику растут, несмотря на санкции

Текст: Ариадна Рокоссовская

В Москве прошла встреча российских и немецких парламентариев, которая подтвердила, что в Германии и России остаются люди, которые хотят продолжать диалог между двумя странами. В продолжение прошедшей в четверг встречи немецких предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным, члены парламентов РФ и ФРГ собрались за круглым столом на "Потсдамских встречах", тема которых в этом году "Архитектура нового мирового порядка: роль Германии, России и ЕС".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин рассказал немецким предпринимателям об экономических успехах

В обсуждении темы "Перезагрузка в стратегическом партнерстве для модернизации? Приоритеты и шансы для общего диалога" главным акцентом стало сотрудничество будущего. Все без исключения участники встречи, организованной фондом Горчакова и Германо-Российским форумом, говорили о молодом поколении, на которое нужно делать ставку уже сейчас. Координатор межобщественного сотрудничества с Россией и странами Восточного партнерства Бундестага Дирк Визе сообщил, что на сегодняшний день существует более тысячи совместных программ между российскими и немецкими университетами. В ходе дискуссии появилась идея создания площадки для встреч молодых предпринимателей, причем, в наш компьютерный век площадка эта также может быть цифровой. Однако, как отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, диалог должен разворачиваться не только между молодыми, "должен быть обмен мнениями ветеранов, которые прошли через серьезные трудности и пришли к определенным выводам". "Неплохо было бы устроить их встречу с молодыми", - заметил он.

Посол России в Германии с 2010 по 2018 год Владимир Гринин обратил внимание участников встречи на то, что, несмотря на все политические разногласия, между двумя странами идет интенсивное сотрудничество в культурной и научно-технической сферах. Модератор второй - экономической - части встречи Маттиас Шепп, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, озвучил неожиданные цифры. По данным немецкого бундесбанка прямые инвестиции немецких компаний за 2017 год составили 1 миллиард 600 миллионов.  После введения санкций, по его словам, эта цифра растет. На это влияет несколько факторов: низкий курс рубля, позволяющий локализовать производство в России, и улучшение инвестиционного климата. Он сообщил корреспонденту "РГ": "Да, еще далеко не все идеально, но, согласно появившейся на днях информации мирового банка, в индексе "Doing business” Россия, которая в 2011 году была на 124 месте - между Угандой и Уругваем, сейчас поднялась на 31 место, обогнав Францию, Италию и Испанию".

В мире Европа Германия Санкции и антисанкции
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