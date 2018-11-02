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Рубрика: В мире

Нетаньяху собрался продавать израильский газ Болгарии

Премьер-министр Израиля назвал Болгарию одним из получателей газа, который добывает еврейское государство.

"Газпром" нарастил поставки газа в Германию на 11,2 процента

Биньямин Нетаньяху также собирается обсудить с лидерами балканских стран проект EastMed - трубу, по которой сырье с месторождений восточной части Средиземного моря будет попадать в газотранспортную систему Евросоюза.

По словам политика, сейчас данный проект на стадии технико-экономического обоснования. Израиль прорабатывает и другие маршруты экспорта газа. Среди них - прокладка трубы в Турцию, пишет РИА Новости.

В мире Ближний Восток Израиль
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