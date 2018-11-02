Нетаньяху собрался продавать израильский газ Болгарии

Премьер-министр Израиля назвал Болгарию одним из получателей газа, который добывает еврейское государство.

Биньямин Нетаньяху также собирается обсудить с лидерами балканских стран проект EastMed - трубу, по которой сырье с месторождений восточной части Средиземного моря будет попадать в газотранспортную систему Евросоюза.

По словам политика, сейчас данный проект на стадии технико-экономического обоснования. Израиль прорабатывает и другие маршруты экспорта газа. Среди них - прокладка трубы в Турцию, пишет РИА Новости.