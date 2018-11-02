Новости

Новые артефакты позволят Керчи считаться самым древним городом РФ 18:10
В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ" 18:06
В Подмосковье за нарушения закрыли одну из штрафстоянок 17:57
В Сеуле потребовали открыть банковский канал для помощи КНДР 17:57
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию 17:53
Rammstein выступит в России 17:52
В Севастополе Росгвардия обезвредила артснаряд у торгового центра 17:42
Украина получит 200 тысяч долларов на популяризацию культуры США 17:36
Пропавшего при пожаре в Нижегородской области ребенка нашли мертвым 17:33
Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу с "Анжи" 17:30
Пиотровский: Таможенные новации осложнят привоз выставок из-за рубежа 17:22
Российский противотанковый комплекс "Корнет" скопировали в Китае 17:19
Фото: Станислав Черчесов и Усэйн Болт встретились в Москве 17:16
Далалоян выиграл свое второе "золото" ЧМ по спортивной гимнастике 17:10
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза" 17:08
Ципрас предложил провести ЧМ по футболу 2030 года в балканском регионе 17:06
Ревенко уверен, что депутаты-единороссы откажутся от пенсионных надбавок 17:05
Стоимость доллара на Мосбирже к концу торгов превысила 66 рублей 16:55
Госдума и кабмин разработают новую госпрограмму для села 16:55
Монет из найденного в Москве клада хватило бы только на неделю 16:45
Врачи рассказали о состоянии раненного при ЧП на доке в Заполярье 16:42
Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео 16:38
Дворкович: Женский ЧМ по шахматам в Югре пройдет на высшем уровне 16:37
Носков и Никифоров выдвинуты в совет директоров "Ростелекома" 16:33
37-летний "Запорожец" продают в Германии по космической цене 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
02.11.2018 16:33
Рубрика: Экономика

Носков и Никифоров выдвинуты в совет директоров "Ростелекома"

Текст: Татьяна Шадрина

Правительство предложило включить в совет директоров "Ростелекома" действующего и бывшего глав Минкомсвязи. Распоряжение по этому поводу опубликовано на портале официальных правовых актов.

Фото: depositphotos.com
Телеканалы обяжут запускать субтитры в части передач

Кроме действующего главы Минкомсвязи Константина Носкова и экс-министр Николая Никифорова, в совет директоров госкомпании выдвинуты президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава телеканала "Россия 1" Антон Златопольский, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, советник главы "ВЭБ Капитал" Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ Александ Аузан и председатель набсовета "Российских автомобильных дорог", бывший глава "Связьинвеста" Вадим Семенов.

Будет ли одобрено предложение правительства по новому составу совета директоров "Ростелекома", станет известно конце декабря. На 24 декабря назначено внеочередное общее собрание акционеров госкомпании.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Ростелеком Правительство Канцелярия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ"
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию
В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева
На Украине задержали следовавшее из РФ в Бельгию судно
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже