Носков и Никифоров выдвинуты в совет директоров "Ростелекома"

Правительство предложило включить в совет директоров "Ростелекома" действующего и бывшего глав Минкомсвязи. Распоряжение по этому поводу опубликовано на портале официальных правовых актов.

Кроме действующего главы Минкомсвязи Константина Носкова и экс-министр Николая Никифорова, в совет директоров госкомпании выдвинуты президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава телеканала "Россия 1" Антон Златопольский, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий, первый заместитель председателя - член правления Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, советник главы "ВЭБ Капитал" Рубен Аганбегян, декан экономического факультета МГУ Александ Аузан и председатель набсовета "Российских автомобильных дорог", бывший глава "Связьинвеста" Вадим Семенов.

Будет ли одобрено предложение правительства по новому составу совета директоров "Ростелекома", станет известно конце декабря. На 24 декабря назначено внеочередное общее собрание акционеров госкомпании.