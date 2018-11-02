Нурмагомедов – Мейвезеру: Где же ты?

Российский боец смешанного стиля, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не оставляет идеи сразиться с непобежденным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим. В своем Instagram Хабиб опубликовал запись, в которой обратился к американцу.

Нурмагомедов разместил видео, где Мейвезер проводит тренировку.

"Где же ты?" - так Хабиб подписал ролик.

Именно россиянин заронил в сознание общественности идею о возможном бое между ним и Мейвезером. Он бросил вызов Флойду, на что тот призвал спонсоров готовить деньги.

Для американца подобное не в новинку: в прошлом году он уже дрался с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором по правилам бокса и победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Однако, если бой между Хабибом и Флойдом и состоится, то он пройдет точно не по боксерским правилам. Такую вероятность исключил президент UFC Дана Уайт.