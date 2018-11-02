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02.11.2018 00:23
Рубрика: Спорт

Не по Блатту

"Олимпиакос" под руководством бывшего главного тренера сборной России проиграл в Евролиге ЦСКА
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7710 (247)
Московский ЦСКА выиграл очередной домашний матч баскетбольной Евролиги. Команда Димитриса Итудиса переиграла одного из своих самых принципиальных соперников, греческий "Олимпиакос" - 69:65.
Судьба матча ЦСКА - "Олимпиакос" решилась только в самой концовке. Фото: Михаил Синицын/ РГ Судьба матча ЦСКА - "Олимпиакос" решилась только в самой концовке. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Судьба матча ЦСКА - "Олимпиакос" решилась только в самой концовке. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Это противостояние давно уже стало классикой европейского баскетбола. После создания Евролиги команды встречаются на регулярной основе, и ко вчерашнему дню таких дуэлей накопилось аж 36. В 22 случаях сильнее были армейцы. Но, парадоксальным образом, именно от "Олимпиакоса" они терпели самые чувствительные поражения в наиболее важных матчах.

Фото: РИА Новости
В регулярном сезоне баскетбольного Еврокубка завершился первый круг

Теперь есть еще одна занятная интрига. Дэвид Блатт - человек для российского баскетбола, мягко говоря, не чужой. Именно с ним связаны победа сборной России на Евробаскете-2007, а также олимпийская "бронза" Лондона. Попрощавшись с нашей национальной командой, Дэвид успел многое - выиграл Евролигу с "Маккаби", дошел до финала НБА с "Кливлендом" и привел к победе в Еврокубке довольно скромную "Дарюшшафаку". Парадоксальным образом, при всех своих регалиях и опыте, Блатт никогда не работал в ЦСКА. А теперь он приехал в так хорошо знакомую Москву уже как главный тренер "Олимпиакоса".

ЦСКА пригласил на этот матч уральского школьника Никиту, которому поставили двойку за то, что он не смог посмотреть фильм "Движение вверх"

Проблемы у ЦСКА начались с первых же минут. Греки вырывались вперед, армейцы героически догоняли - по такому сценарию прошла первая четверть, завершившаяся в пользу гостей - 15:13. Дальше - больше. Ветераны "Олимпиакоса" Принтезис и Спанулис в очередной раз показали, что списывать их на пенсию рановато. Только две подряд "трехи" от Серхио Родригеса не позволили команде Блатта убежать в серьезный отрыв. Но все-таки на большой перерыв в роли лидера отправился именно "Олимпиакос" - 35:31. У армейцев в первой половине стоило выделить Родригеса с его 14 очками, а вот Нандо Де Коло, получивший звание MVP прошлого тура за роскошный матч против "Гран Канарии", за почти десять минут пребывания на паркете не набрал ни одного балла, смазав два броска.

Фото: Предоставлено Централ Партнершип
Получивший двойку школьник встретится с актерами фильма "Движение вверх"

В общем, перерыв был для ЦСКА очень кстати. И после него армейцы понеслись вперед. Быстро отыграв небольшое отставание, к концу этой десятиминутки они уже повели с разницей в восемь очков. Но "Олимпиакос" - не та команда, которую может сломить одна неудачная четверть. Греки смогли прибавить и перевести игру в напряженную концовку. Однако в конечном итоге победа досталась ЦСКА - 69:65. Для армейцев это пятый выигрыш подряд.

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