Московский ЦСКА выиграл очередной домашний матч баскетбольной Евролиги. Команда Димитриса Итудиса переиграла одного из своих самых принципиальных соперников, греческий "Олимпиакос" - 69:65.

Это противостояние давно уже стало классикой европейского баскетбола. После создания Евролиги команды встречаются на регулярной основе, и ко вчерашнему дню таких дуэлей накопилось аж 36. В 22 случаях сильнее были армейцы. Но, парадоксальным образом, именно от "Олимпиакоса" они терпели самые чувствительные поражения в наиболее важных матчах.

Теперь есть еще одна занятная интрига. Дэвид Блатт - человек для российского баскетбола, мягко говоря, не чужой. Именно с ним связаны победа сборной России на Евробаскете-2007, а также олимпийская "бронза" Лондона. Попрощавшись с нашей национальной командой, Дэвид успел многое - выиграл Евролигу с "Маккаби", дошел до финала НБА с "Кливлендом" и привел к победе в Еврокубке довольно скромную "Дарюшшафаку". Парадоксальным образом, при всех своих регалиях и опыте, Блатт никогда не работал в ЦСКА. А теперь он приехал в так хорошо знакомую Москву уже как главный тренер "Олимпиакоса".

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Проблемы у ЦСКА начались с первых же минут. Греки вырывались вперед, армейцы героически догоняли - по такому сценарию прошла первая четверть, завершившаяся в пользу гостей - 15:13. Дальше - больше. Ветераны "Олимпиакоса" Принтезис и Спанулис в очередной раз показали, что списывать их на пенсию рановато. Только две подряд "трехи" от Серхио Родригеса не позволили команде Блатта убежать в серьезный отрыв. Но все-таки на большой перерыв в роли лидера отправился именно "Олимпиакос" - 35:31. У армейцев в первой половине стоило выделить Родригеса с его 14 очками, а вот Нандо Де Коло, получивший звание MVP прошлого тура за роскошный матч против "Гран Канарии", за почти десять минут пребывания на паркете не набрал ни одного балла, смазав два броска.

В общем, перерыв был для ЦСКА очень кстати. И после него армейцы понеслись вперед. Быстро отыграв небольшое отставание, к концу этой десятиминутки они уже повели с разницей в восемь очков. Но "Олимпиакос" - не та команда, которую может сломить одна неудачная четверть. Греки смогли прибавить и перевести игру в напряженную концовку. Однако в конечном итоге победа досталась ЦСКА - 69:65. Для армейцев это пятый выигрыш подряд.