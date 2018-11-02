OnePlus 6T обогнал по популярности iPhone XS

Очереди за новым флагманским смартфоном OnePlus 6T оказались больше, чем за iPhone XS. Как уточняет портал Gizchina, такое заявление сделали сотрудники магазина компании T-Mobile на Таймс-сквер, получившей право на эксклюзивные продажи гаджета.

"Я никогда не видел ничего подобного", - признался один из сотрудников магазина.

Информацию о том, какое количество смартфонов было продано в первый день, в компании не раскрыли.

OnePlus 6T получил 6,4-дюймовый Optic AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass шестого поколения, сканер отпечатка пальца Screen Unlock, встроенный в экран (также добавилась функция распознавания лица).

Гаджет работает на чипе Snapdragon 845, имеет аккумулятор емкостью 3700 мАч, оперативную память на 6, либо 8 Гб и встроенную на 128 или 256 Гб, двойную основную камеру 16+20 Мп и фронтальную на 20 Мп.

В США цены на OnePlus 6T начинаются от 549 долларов. Сколько будет стоить смартфон в России, пока неизвестно.