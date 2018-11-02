На протяжении нескольких месяцев наверху списка самых мощных в мире смартфонов по версии разработчиков бенчмарка AnTuTu находились гаджеты на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845. В октябре этого года ситуация изменилась, и верхние строчки рейтинга занимают смартфоны Huawei, базирующиеся на чипе Kirin 980.

Согласно свежим данным от создателей AnTuTu, первые три места в рейтинге наиболее мощных смартфонов заняли Huawei Mate 20 (312 тысяч баллов), Huawei Mate 20 Pro (307 тысяч баллов) и Huawei Mate 20 X (303 тысячи баллов).

В пятерку лучших также вошли Xiaomi Black Shark и Xiaomi Black Shark 2, а места с шестого по десятое достались смартфонам Meizu 16th, OnePlus 6, ASUS ROG, Smartisan R1 и Nubia Z18, пишет Gizchina.