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Определен самый мощный Android-смартфон в мире. И это не Xiaomi

02.11.2018,  
18:27
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

На протяжении нескольких месяцев наверху списка самых мощных в мире смартфонов по версии разработчиков бенчмарка AnTuTu находились гаджеты на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845. В октябре этого года ситуация изменилась, и верхние строчки рейтинга занимают смартфоны Huawei, базирующиеся на чипе Kirin 980.

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Согласно свежим данным от создателей AnTuTu, первые три места в рейтинге наиболее мощных смартфонов заняли Huawei Mate 20 (312 тысяч баллов), Huawei Mate 20 Pro (307 тысяч баллов) и Huawei Mate 20 X (303 тысячи баллов).

В пятерку лучших также вошли Xiaomi Black Shark и Xiaomi Black Shark 2, а места с шестого по десятое достались смартфонам Meizu 16th, OnePlus 6, ASUS ROG, Smartisan R1 и Nubia Z18, пишет Gizchina.

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