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02.11.2018 12:19
Рубрика: Спорт

Овечкин оформил четвертый дубль в сезоне

Текст: Данила Жиляев

В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Вашингтон" встречался на выезде с "Монреалем" . Одним из главных героев в составе гостей стал капитан Александр Овечкин, даже несмотря на то, что его команда в итоге проиграла со счетом 4:6.

Фото: AP Photo/Jeff Roberson
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В этой встрече российский форвард оформил свой четвертый дубль в нынешнем сезоне. Ранее он по два раза за матч поражал ворота "Вегаса", "Рейнджерс" и "Ванкувера". В общей сложности на счету "восьмерки" столичного клуба на данный момент 16 очков (10+6). Стоит также отметить, что Овечкин в 124-й раз за карьеру забросил не менее двух шайб за игру и вышел на 12-е место в истории НХЛ по этому показателю. Рекордсменом остается Уэйн Гретцки - он провел 189 таких игр.

Прошедший матч, кстати, стал рекордным и для "Монреаля". Канадская команда вошла в историю НХЛ как самая скорострельная - игроки "Канадиенс" забросили две шайбы с промежутком в две секунды. В концовке отличились Макс Доми и Йоэль Армия. Из других встреч стоит обратить внимание на неудачу "Питтсбурга" в Нью-Йорке: "пингвины" уступили местным "Айлендерс" в серии буллитов со счетом 2:3. В составе гостей голом отметился Евгений Малкин, и это очко стало для него 950-м в 795 матчах в НХЛ. Благодаря этому он вышел на 98-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги.

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