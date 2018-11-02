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02.11.2018 17:22
Рубрика: Культура

Пиотровский: Таможенные новации осложнят привоз выставок из-за рубежа

Текст: Елена Яковлева

Из-за изменений в Таможенном кодексе может стать невозможным привоз в Россию художественных выставок из-за рубежа, сообщило одно из агентств со ссылкой на директора государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. О тонкостях новых законов и таможенных правил и возможностях исправить их недостатки специально для "Российской газеты" рассказал Михаил Пиотровский.

Фото: depositphotos.com
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- На Санкт-Петербургском международном культурном форуме один из важнейших круглых столов будет посвящен теме "Музеи и законы". Мы собираемся обсуждать проблемы, которые возникают у музеев в связи с особенностями законодательств разных стран мира, помня о том, что в мире есть давняя традиция: для того, чтобы обеспечить культурный обмен, законодательство идет на определенные уступки культурным учреждениям.

Что сегодня больше всего мешает российским музеям? Возьмем самые свежие примеры: довольно много проблем порождают новый Таможенный кодекс и новый закон о ввозе и вывозе. Но самое интересное не в том, что эти проблемы возникают, а в том, как мы их решаем. А музеи находят способы решения этих проблем. Например, из Таможенного кодекса после его объединения выпали пункты, которые давали музеям разные привилегии при оплате таможенных платежей. Было такое общее правило, что когда возится товар - а для таможни все - товар - который надо "растаможить", то на время "растаможивания" необходимо внести на депозит стоимость НДС. Для музея это огромные, многомиллионные суммы.

По идее они потом должны возвращаться, ввоз-то временный, но никакой музей все равно не может заплатить эти миллионы, даже временно. Раньше музеи от этого освобождались.

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Еще один момент: для нас важно признание привозимого культурной ценностью. Раньше это делалось Министерством культуры, а теперь это правило выпало из закона о ввозе и вывозе. И его тоже надо вернуть. Я написал письмо вице-премьеру Ольге Юрьевне Голодец и письмо в Министерство культуры. Вместе с Эрмитажем министерство создало группу юристов из музея и ведомства, они связались с Таможенным комитетом и с Министерством финансов, подготовили соответствующие меры. Сейчас готовится специальное постановление правительства, которое вернет нам возможности делать в России привозные выставки.

Кроме того, по закону у нас нет нормальных гарантий и иммунитета при ввозе предметов искусства из частных коллекций, и это очень серьезная проблема. Некоторые частные коллекционеры не удовлетворяются тем, что мы можем им предложить. Музейщики связались с представителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, Министерством культуры и управлением внутренней политики администрации президента, и сейчас готовятся совмеcтые предложения по изменению законодательства.

Культура Арт Музеи и памятники
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