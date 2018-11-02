Праздник короля фруктов - граната в Азербайджане

В Азербайджане в двенадцатый раз отмечают праздник короля фруктов - граната, его организатор российский предприниматель Фархад Ахмедов.

Главные мероприятия состоятся завтра в Гейчае, где местное предприятие Aznar производит гранатовый сок.

В Азербайджане гранат называют королем фруктов: о нем слагают песни и сочиняют стихи. В народном эпосе государства гранат занимает особое место - он символ плодородия, семейного счастья, теплого очага и здоровья.

В Гейчайском районе, который по праву считается центром гранатоводчества, произрастают все известные сорта граната, включая самые редкие, такие как "велес", "ширин", "гюлейша", "шихбаба". Гранат является не только изысканным лакомством, но и лекарственным средством: на его основе готовят различные снадобья от многих недугов По сути, гранат давно уже стал визитной карточкой Азербайджана, а потому ежегодный Праздник граната, проводимый с 2006 года по инициативе председателя совета директоров и основного акционера Aznar российского предпринимателя Фархада Ахмедова, превратился в событие международного масштаба.

В этом году по традиции в праздник граната в старинном Гейчае шумно и многолюдно. Нарядно одетые местные жители и многочисленные гости страны смогут посетить различные культурные мероприятия и выставки, где можно не только ознакомиться с продукцией гейчайских гранатоводов, но и испробовать на вкус различные сорта удивительного фрукта, отведать гранатовый сок и варенье. Здесь же, в Гейчае, три года назад был открыт единственный в мире памятник гранату, с большой любовью выполненный архитекторами. Памятник стал знаменит во всем мире благодаря запечатлевшим его снимкам и видеороликам, которые посмотрели миллионы людей.

Праздник граната в этом году, как и прежде, приходится на период окончания сбора урожая, а потому в Гейчае проходят многочисленные фермерские ярмарки с их неизменным атрибутом - длинными праздничными столами, на которых к услугам гостей предлагают десятки изумительных блюд азербайджанской кухни. В завершении же фестиваля граната гостей ожидает незабываемый вечерний концерт с участием звезд эстрады на главной площади города и красочное шоу фейерверков.

Король фруктов - гранат. Фото: Марина Бровкина

Кстати, известный ныне далеко за пределами Азербайджана завод в Гейчае берет свое начало в 60-х годах прошлого века, когда по инициативе знатного азербайджанского хозяйственника Теймура Фарадж оглы Ахмедова, отца нынешнего главы Aznar Фархада Ахмедова, в гранатоводческом районе на базе заготовительной конторы было основано предприятие по переработке овощей и фруктов. Спустя несколько десятилетий российский предприниматель Фархад Ахмедов не только выкупил в собственность завод, который когда-то создавался его отцом, но и вложил туда немалые инвестиции. В результате производитель соков стал одним из самых современных и экологически чистых предприятий Европы. В Гейчае вспоминают, что, однажды приехав в этот город и узнав о том, что многие сотрудники предприятия Aznar отчаялись погасить кредиты банкам, Фархад Ахмедов выплатил долги перед кредитными учреждениями за всех задолжавших работников. С тех пор социально-экономическая ситуация на заводе Ахмедова кардинально поменялась: люди стали получать достойную их труда зарплату, а производительность и качество продукции заметно выросли.

- Восстанавливая старейший завод, я решил развивать его в направлении производства экологически чистой продукции и сохранения фонда гранатовых сортов от вредного влияния биотехнологий. Приоритетной стала "зеленая технология": сбор урожая производится на собственных плантациях, где гранатовые деревья выращиваются без применения химических удобрений и химикатов.

Тем временем, во многом благодаря празднику граната, Азербайджан попал в тройку самых привлекательных стран по гастрономическому туризму.

По итогам голосования премии National Geographic Traveler Awards 2018 (NGT Awards 2018) по российским туристическим направлениям отдыха и туризма в странах СНГ и ближнего зарубежья Азербайджан обогнал Францию, Армению и Южную Корею. Согласно исследованию, Азербайджан возглавил рейтинг наиболее популярных у российских туристов гастрономических событий в странах СНГ. А фестиваль граната, проводимый традиционно в Гейчайском районе Азербайджана, возглавил тройку этногастрономических праздников и фестивалей стран Содружества Независимых Государств.