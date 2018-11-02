Путин обещал помочь НКО работать в селах

Усилия государства вместе с гражданским обществом создают невероятные возможности для развития страны. Об этом заявил президент на форуме активных граждан "Сообщество". Глава государства также пообещал поддержать материально работу неправительственных организаций на селе.

"Сила народная неисчерпаема", - заявил Владимир Путин. "И то, что мы сегодня называем гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю созидательную силу", - отметил он. А если это еще сопряжено с усилиями государства, то создает невероятные возможности для развития страны.

Перед выступлением Владимир Путин ознакомился с проектами, осуществляемыми под эгидой Общественной палаты. Среди них - реабилитация онкобольных, работа с детьми-инвалидами, спасение краснокнижных животных. "Что можно сказать: искренние, внутренне красивые, замечательные люди, которые увлечены своим делом и заводят своим увлечением других, действительно помогают людям, помогают организовывать замечательную работу и добиваться прекрасных результатов", - похвалил он.

"И мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия, - обещал глава государства. - Напомню, что за предыдущие шесть лет на деятельность НКО мы выделили значительные суммы - 30 млрд рублей, и этом году - 8, и в следующем - 8, и в 2020-м будет не меньше того". "С этого года будем выделять соответствующие ресурсы и для работы волонтеров неправительственных организаций в сельской местности", - объявил он.

Президент также поздравил лауреатов конкурса "Мой проект - моей стране" и пожелал всем успехов в "благородной, очень нужной нашей стране и нашим людям работе".