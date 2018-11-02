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02.11.2018 18:26
Рубрика: Власть

Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ

Текст: Кира Латухина
Военная разведка должна снова называться ГРУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Владимир Путин поздравил ветеранов и действующих сотрудников с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ. "Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - под грохот аплодисментов предложил он.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Сначала президент обратился к истории и вспомнил героев 1812 года, Крымской, Первой мировой войн, офицеров Генштаба, военных агентов при дипмиссиях Российской империи. Рискуя жизнью, они добывали ценнейшие сведения, необходимые для обороны страны. Многие офицеры царской армии сыграли немалую роль и в становлении новой структуры, обеспечив преемственность традиций службы. Не меньшую приверженность долгу показали разведчики и после распада СССР. Но особые слова признательности Путин адресовал ветеранам Великой Отечественной: военная разведка создала уникальную систему сбора и передачи ценнейшей информации, которая прямо влияла на исход баталий. Вспомнил президент и дерзкие операции в Афганистане.

Качественное развитие Вооруженных сил глава государства назвал важнейшим приоритетом. "И, безусловно, одно из ключевых направлений такой работы - это укрепление кадровых, оперативных, технических возможностей подразделений военной разведки", - уверен он.

"Конфликтный потенциал в мире, к сожалению, растет, в ход идут провокации и откровенная ложь, предпринимаются попытки сломать стратегический паритет, расшатываются системы международного права. Всем этим пользуются радикалы и террористы, которые стремятся распространить свою преступную деятельность на все новые регионы планеты", - заявил президент. "Такой плацдарм хаоса и насилия они хотели создать и в Сирии", - заметил он. Но не вышло. "Огромную роль в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков... в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка", оценил Путин.
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"Наши разведчики, как это и предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали, четко выполняли приказ. В том, что во многие регионы Сирии вернулся мир, что было остановлено кровопролитие, открыт путь для поиска согласия - а не менее важно и то, что мы нанесли такой удар по террористам, который препятствует их возвращению на нашу территорию - безусловно, большая заслуга военной разведки", - убежден президент.

Верховный главнокомандующий отметил уникальные возможности военной разведки, в том числе по проведению спецопераций. "Высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа", - заключил он.

Власть Работа власти Власть Безопасность Спецслужбы Президент Правительство Минобороны Главное разведывательное управление (ГРУ) РГ-Видео
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