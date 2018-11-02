Путин призвал вернуть название ГРУ для российской военной разведки

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Он предложил подумать о возвращении названия Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал российский лидер на торжественном мероприятии в Театре российской армии, посвященном 100-летию Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Предложение Владимира Путина было встречено аплодисментами в зале. Также президент подчеркнул, что военная разведка РФ отличается уникальными возможностями и высоким профессионализмом.

Главное управление Генштаба было образовано в 2010 году в результате переименования из Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

В этом году легендарной спецслужбе исполнилось 100 лет. Именно 5 ноября 1918 года приказом Революционного военного совета Республики (РВСР) был объявлен штат Полевого штаба РВСР, а в его составе - штат Регистрационного управления (Региструпра) - центрального аппарата, объединившего все органы агентурной военной разведки.

С тех пор наименование центрального аппарата военной разведки неоднократно менялось.