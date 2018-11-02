Дальневосточная лесная кошка поселилась в Московском зоопарке

Новая обитательница появилась в Московском зоопарке: из Новосибирска приехала шестимесячная самка дальневосточного лесного кота.

Как сообщает официальный портал мэра Москвы, последний раз представители этого вида были в коллекции столичного зоопарка более 30 лет назад. Животное считается редким подвидом бенгальского кота. В дикой природе эти коты обитают на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и на побережье Японского моря. Также их можно встретить на территории дальневосточных заповедников.

Лесная кошка, поселившаяся в зоопарке в начале осени, спокойно относится к людям и с любопытством рассматривает посетителей. При этом она пугается громких звуков и резких движений, из-за чего может спрятаться во внутреннем вольере. В остальное время она много играет и исследует свой дом. Сотрудников, которые за ней ухаживают, она узнает, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дальневосточные лесные коты по натуре скрытны и осторожны. Именно поэтому наблюдать за животным лучше во время показательных кормлений.