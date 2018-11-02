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02.11.2018 15:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Доктор Сьюз и доктор Чехов открыли воронежцам цену честного слова

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Петербургский театр кукол Karlsson Haus показал на детском фестивале "Маршак" два разноплановых спектакля о том, как сложно быть порядочным человеком. "Слон" по волшебной сказке Доктора Сьюза заставил юных зрителей смеяться над теми, кто ведет себя легкомысленно. Негромкая история "Про честное слово" по произведениям Чехова, Погорельского и Пантелеева помогла поразмышлять о цене обещания.
Сцена из спектакля "Про честное слово" (театр Karlsson Haus). Фото: Андрей Парфенов / РГ Сцена из спектакля "Про честное слово" (театр Karlsson Haus). Фото: Андрей Парфенов / РГ
Сцена из спектакля "Про честное слово" (театр Karlsson Haus). Фото: Андрей Парфенов / РГ

Хорошая литература, внятная структура действия, выразительные куклы и искренняя интонация - в обеих постановках было все, чем "берется" публика.

Екатерина Ложкина сделала ставку на "театр детской радости". Невозможно было без улыбки смотреть на приключения мягкого слона Хортона, который обещал глупой птичке присмотреть за ее яйцом и в итоге просидел на гнезде много месяцев, без травинки и глотка воды, а потом еще и угодил на цирковую арену, где над его странным занятием вовсю потешалась детвора. Актеры в этом спектакле тоже развлекались вовсю, пародируя то учителей, то телевизионщиков.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
"Упсала-цирк" показал в Воронеже спектакль-иероглиф

Режиссер Анна Иванова-Брашинская, в свою очередь, сделала спектакль совершенно не развлекательный, для ребят постарше. Публике нужно было быть очень внимательной, чтобы следить за маленькими куклами, тонкой игрой теней и звучащим текстом.

Рассказ Чехова "Дома", повесть Погорельского "Черная Курица, или Подземные жители" и "Честное слово" Пантелеева связаны здесь фигурой героя - мальчика, который дает честное слово то отцу, то таинственному другу, то совсем чужим людям (а значит, скорее самому себе). В каждой микроистории есть птица-душа - единственное яркое пятно в оформлении, выдержанном в блеклых тонах и не мешающем сосредоточиться. В финале, когда герой дал честное слово и сдержал его птица, мерцает в темноте зала, как драгоценный камень.

Фестиваль "Маршак" продлится в Воронеже до 4 ноября. Расписание мероприятий - на сайте, на некоторые спектакли билеты еще есть.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК Россия. Это надо видеть
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