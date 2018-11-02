Историки России и Беларуси обсудили трагедию Минского гетто

В Москве на историческом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова состоялся международный круглый стол "Минское гетто: 75 лет спустя". Мероприятие посвящено историческому осмыслению одной из страшных трагедий ХХ века.

21 октября 1943 года - официально признанная дата уничтожения Минского гетто. Здесь в годы Великой Отечественной войны фашистами были убиты более 100 тысяч евреев, согнанных в Минск с территорий БССР, стран Западной, Центральной и Восточной Европы.

В конференции приняли участие ведущие специалисты по истории Холокоста, еврейской диаспоры, еврейского народа из учебно-научных центров России, Израиля, Беларуси, а также представители посольства Беларуси в России и посольства Израиля в России, общественных организаций. Информационным партнером мероприятия стала газета "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Мероприятие было организовано по инициативе исторического факультета МГУ (лаборатория истории диаспор). Его соорганизаторами также выступили Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси (Израиль), Институт истории Национальной академии наук Беларуси, исторический факультет Белорусского государственного университета, Фонд содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память", Федеральное информационно-аналитическое агентство "Вестник Кавказа", Центр истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, Государственный академический университет гуманитарных наук.

Открывая мероприятие, временно исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ Лев Белоусов отметил, что это первое мероприятие в цикле Холокоста и оно имеет огромное значение.

"Это не означает, что у нас на факультете не изучаются эти проблемы, у нас есть несколько курсов, и мы рассказываем нашим студентам об этом явлении. К сожалению, антисемитизм до сих пор не умер как явление, причем явление мирового масштаба. Конечно, он трансформировался после Второй мировой войны и к счастью, сейчас нет Холокоста, но его проявления в той или иной степени существуют. Для России это тема особенно важна, сегодня в стране проживает 160 этносов и все они должны, жить и существовать друг с другом мирно", - подчеркнул он.

По словам Льва Белоусова, сегодня очень важно понять механизм, почему до сих пор это явление не ушло окончательно из нашей жизни. Каковы источники, которые питают его время от времени, в каких формах он может проявляться, причем проявляться не только сейчас, но и потенциально? Где тенденции, которые его поддерживают?

"Изучая эти сюжеты, мы с моими студентами всегда стараемся понять и проникнуть в самую суть этого явления, чтобы понять, как его не допустить в нашем современном мире и будущем. Наше сегодняшнее мероприятие пусть небольшой, но вклад в эту тему. Чем больше наши студенты, и не только они, а наше общество в целом, будет знать о Холокосте правды, чем больше оно будет знать о происхождении ксенофобии, шовинизма и антисемитизма, тем быстрее оно излечится от этих язв и пороков", - подчеркнул Белоусов.

Как отметила замдекана, руководитель лаборатории диаспор исторического факультета МГУ Оксана Солопова, сегодня мы делаем одно общее дело по сохранению памяти тех страшных событий.

"Это было одно из крупнейших гетто в Европе. Мы все помним, что 19 июня 1941 года стало особой датой - началом формирования гетто. Есть вторая страшная дата 21 октября 1943 года, - напомнила Оксана Солопова. - Я хотела процитировать несколько слов Гроссмана и Эренбурга из "Черной книги", вот как они пишут о трагедии Минского гетто: "21 октября 1943 года гетто было снова последний раз окружено гестаповцами, людей, всех до единого, погрузили в машины и вывезли на смерть, в случаях когда в квартирах никого не находили дома взрывали гранатами, чтобы находящиеся в укрытии обрели смерть". Смотрите, каким образом они пишут об этом, как сухо и отстранено, без лишних эмоций, знаете почему? Может я ошибаюсь, но мне кажется, что это написано для тех, кто понимает, что не нужно ничего накручивать, для тех, кто понимает, что достаточно просто фактов. Потому что, когда мы представляем 100 тысяч, и то время за которое эти люди были уничтожены, то мозг отказывается это понять и представить. И мне кажется, что срабатывает защитный механизм, это нужно просто знать. Сегодняшний круглый стол это не только научная конференция, но и гражданская позиция факультета, это отношение к тому, что происходило и наша ответственность перед историей".

Первый секретарь посольства Израиля, директор Израильского культурного центра Натив в Москве Леонид Шерман отметил, что один из отцов нации Израиля Игаль Алон сказал, что "тот у кого нет прошлого - его настоящее скудное, а будущее туманно".

"Вот почему в Израиле не позволяют забыть, то, что мы называем Холокостом. Это то самое прошлое, которое нужно израильтянам и Израилю, и это нужно не только им, потому что это очень важная вещь, это темная страница мировой истории. И это важно, что сегодня об этом говорят и этот вопрос изучают", - заметил Шерман.

Доцент кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета Кузьма Козак, рассказал участникам об особенностях Минского гетто, и о тех страшных событиях, которые в нем проходили. Были показаны уникальные снимки и документы.

"Хотелось бы отдельно сказать и о белорусских праведниках, которые оказывали бескорыстную помощь, спасая евреев, в первую очередь детей. Очень многие еврейские дети были спасены жителями Беларуси. Их принимали в свои семьи, как родных, скрывали, давали свои фамилии, рискуя собственной жизнью и жизнью своих близких", - подчеркнул Козак.

Участники конференции пришли к выводам, что трагические страницы прошлого, связанные с историей Холокоста, показывают необходимость его углубленного изучения, острую актуальность этой проблематики в свете глобальных вызовов современности, таких как: экстремизм, религиозный фанатизм, проявления антисемитизма, расизма, дискриминационных тенденций. По итогам мероприятия планируется публикация сборника материалов в серии "Труды исторического факультета МГУ".

Во время мероприятия прошла онлайн-трансляция в рамках торжественной церемонии открытия выставки "Минское гетто", подготовленной в рамках экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны в Минске.