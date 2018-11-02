Под Смоленском пропали двое детей

В Смоленской области возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением двух детей.

Около пяти часов вечера 31 октября братья двенадцати и шести лет ушли из дома в деревне Ясинец Краснинского района, и до сих пор их местонахождение неизвестно, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ. Мать заявила о пропаже сыновей через сутки.

По факту безвестного исчезновения детей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". В розыске пропавших мальчиков участвуют сотрудники СУ СК России по Смоленской области, полицейские, спасатели, кинологи, добровольцы из поисково-спасательного отряда "Сальвар".

Следствие просит всех граждан, кому что-либо известно о местонахождении детей или обстоятельствах их исчезновения, сообщить сведения по номеру 8-915-655-98-77 (дежурный по следственному управлению СК РФ по Смоленской области) или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.