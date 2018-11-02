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02.11.2018 17:07
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Премию "Электронная буква" вручили в Культурном центре Вознесенского

Текст: Федор Кузьмин
Торжественная церемония вручения премии "Электронная буква" прошла в Культурном центре Андрея Вознесенского. Награды в пяти постоянных номинациях получили талантливые авторы самиздата, опубликовавшие свои произведения и загрузившие аудиокниги на платформе "ЛитРес".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Номинацию "Крупная проза" поделили между собой Татьяна Мастрюкова с книгой "Болотница" и Олег Мушинский с детективным романом "Маяк Петра Великого". В номинации "Малая проза" победила Евгения Кретова, чей сборник рассказов "Дом с панорамными окнами" больше всего понравился членам жюри. Выбор читателей остался за "Ежиковым молоком" Алексея Ильина и "Голосами" Олега Холодова. А лучшим чтецом по итогам вечера признали Елену Полонецкую.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Финалистов отбирало жюри под председательством Дмитрия Быкова. В состав жюри вошли поэт и главный редактор журнала "Новый Мир" Андрей Василевский, литературный обозреватель "Ленты.ру" Наталья Кочеткова, литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина, писатель Денис Драгунский и актер озвучивания Сергей Чонишвили. Каждому из них пришлось прочитать четыре романа, пять сборников малой прозы и три поэтических сборника.

"Все мы [жюри и авторы] стремительно движемся к закату. Современные молодые люди пишут так, как будто нас не было. Это к лучшему. Так и надо. А люди за сорок подражают образцам - причем плохим образцам", - заметил Дмитрий Быков и добавил, что в следующем году "Электронная буква" будет проводиться уже по новым правилам: конкурсные тексты напишут по заданию жюри, чтобы, по словам Быкова, избежать "плохих подражаний".

Денис Драгунский не смог быть на церемонии, но записал видеообращение. Он поздравил финалистов, которых назвал "писателями из народа".

"Креативный потенциал нации не известен. Но я верю в то, что он бесконечен. Так сложилось, что у нас есть доступ к большой аудитории. Мы эту аудиторию вовлекаем в оценку различных книг самиздата. Еще раз повторю: не было задачи найти нового Толстого, мы хотели дать выход творческому потенциалу", - подчеркнул генеральный директор "ЛитРес" Сергей Анурьев.

Фото: Reuters / Frank Augstein/Pool
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По окончании церемонии на вопрос корреспондета "РГ" о том, что ожидает бумажные книги в ближайшие несколько десятков лет и не пошатнутся ли позиции бумажного книгоиздательства, Анурьев ответил: "Человек не должен выбирать. Люди могут читать в разных форматах. Рано или поздно люди все равно возвращаются к полноценным, осмысленным текстам, уставая от бесконечных переписок, мессенджеров и электронных экранов. Бумажная книга, электронная книга и аудиокнига - они должны создавать триумвират, развивающий аудиторию".

Премию "Электронная буква" учредила компания "ЛитРес" в 2010 году. До 2017 года ее вручали популярным российским писателям, распространявшим свои книги в электронном формате. Сегодня "Электронная буква" стала способом найти и выделить талантливых авторов самиздата. Чтобы стать номинантом, нужно загрузить свое произведение на издательскую платформу "ЛитРес: Самиздат", в то же время озвученную аудиокнигу необходимо загрузить на "ЛитРес" Чтец".

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