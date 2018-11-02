Rammstein выступит в России

Самая огненная и бесстрашная в мире группа, играющая индустриальный рок и устраивающая на сцене феерические, каскадерские шоу, объявила о том, что снова приедет в Россию. Европейский тур Rammstein вновь пройдет на стадионах.

Он будет посвящен выходу седьмого студийного альбома, релиз которого назначен на май 2019 года. Группа, состав которой, кстати, не изменился, записывала его в Минске вместе с хором и симфоническим оркестром. Ни одной песни пока не опубликовано, у альбома еще нет названия, да и трек-лист тоже не известен. Но уже факт то, что для этого диска группа Rammstein сочиняла новые песни, в том числе и непосредственно в студии Минска.

В России немецкий коллектив выступит дважды: 29 июля 2019 года - в Москве на Центральном стадионе "Динамо" и 2 августа 2019 года - в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Продажи билетов начнутся 8 ноября.