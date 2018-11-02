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02.11.2018 11:20
Проект: В регионах

Смоленская область получит средства на строительство медучреждений

В ходе рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальную сферу, вопросы строительства медицинских учреждений в регионе - нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы и онкологического диспансера.
Фото: Администрация Смоленской области Фото: Администрация Смоленской области
Фото: Администрация Смоленской области

Комментируя итоги встречи, Губернатор Алексей Островский подчеркнул: "Я благодарен Татьяне Алексеевне за серьезное внимание, которое она уделила обсуждению актуальных для Смоленской области проблем. У нас состоялся обстоятельный, очень профессиональный разговор. Этому во многом способствовало то, что Татьяна Алексеевна в полной мере владеет ситуацией в здравоохранении и вопросах социальной политики региона, глубоко знает процессы государственного финансового регулирования в обозначенных сферах.

Представив доклад о существующем положении дел, я получил полную поддержку со стороны вице-премьера - по итогам встречи Татьяна Алексеевна пообещала оказать содействие в финансировании нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы, а также строительстве нового онкологического диспансера, что позволит значительно повысить качество предоставления медицинской помощи смолянам.

Нами определены два варианты решения вопросов. В случае, если региональное софинансирование составит 13%, то в течение 2019-2020 годов будут выделены земельные участки, разработана проектно-сметная документация, получено заключение государственной экспертизы, а в последующие три года за счет средств федерального бюджета - построены данные объекты. Если же софинансирование предусмотрят в меньшем объеме, на уровне 3%, тогда сроки реализации этих масштабных проектов существенно сократятся, и мы сможем ввести их в эксплуатацию в ближайшие годы. В любом случае строительство лечебного корпуса детской больницы и онкодиспансера одобрено - в скорой перспективе в нашем регионе появятся новые современные учреждения здравоохранения".

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