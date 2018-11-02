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02.11.2018 14:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Станция метро "Беломорская" будет достроена до конца года

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов

К концу года строительство станции метро "Беломорская" на севере Москвы будет закончено. В пятницу об этом объявил мэр Сергей Собянин, осмотрев станцию вместе с жителями прилегающих домов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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История "Беломорской", как уже писала "РГ", - одна из самых драматичных в истории отечественного метростроя. Впервые о ее необходимости градостроители заявили в 50-х, еще примерно через 20 лет появился конкретный проект. Но его реализацию постоянно откладывали, вернулись к идее только в 2011-м, когда северные районы были уже густо заселены. Еще через два года подрядчик вышел на стройку, но возмутились местные жители. Стройплощадка выходит прямо к подъездам дома №26 на Беломорской улице. Жилое здание, уверяли горячие головы, просто треснет от подземного строительства. К тому же проект оказался довольно дорогим, и от него снова отказались.

Снова заговорили о "Беломорской" в 2016-м. "Люди справедливо негодовали, почему "зеленая" ветка идет мимо их района, где уже живут 140 тысяч человек, - напомнил Собянин. - Поэтому мы решили все же построить станцию между "Ховрино" и "Речным вокзалом", чтобы люди меньше времени тратили на дорогу в центр и не толкались в автобусах". В проект внесли кое-какие коррективы. Решили отказаться от южного вестибюля, но зато саму станцию возводить усиленными темпами, не прерывая движение поездов. Дом напротив метро не только не треснул, но даже укрепился: на всякий случай несущие конструкции сделали более надежными, подъезды отремонтировали.

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Собянин вместе с жителями Беломорской спустился вниз посмотреть, как скоро справятся строители. На станции уже многое сделано, построены кассовые залы, платформы, даже стоит колонна экстренного вызова. Мэр оценил готовность "Беломорской" в 85 процентов. Сейчас заканчивается монтаж внутренних систем, начинается отделка.

Это будет одна из самых красивых станций. Интерьер здесь символизирует пейзажи Русского Севера. Белый мрамор на стенах и колоннах напомнит о заснеженных сопках, волновая расцветка подвесных потолков - о Белом море. Часть потолка над путями будет темно-синей - это символ полярной ночи. Параллельно со строительством идет благоустройство: вокруг входа на станцию сажают ели, мостят подходы плиткой.

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