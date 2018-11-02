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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В "Доме Остроухова" представили автошарж Тургенева и другие раритеты

Текст: Рамиля Туктарова

В "Доме И. С. Остроухова в Трубниках" открылась выставка "Арабески. Страницы жизни Ивана Тургенева", приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя.

Уютный желтый особнячок, расположенном в Трубниковском переулке, радушно встречает посетителей вывеской с названием экспозиции.

"Эта выставка входит в череду очень многих выставок, которые идут на разных площадках в этом году - в Государственном историческом музее, в музее "Спасское-Лутовиново" и так далее. Но наша выставка, как мы думаем, особенная, потому что она построена не по хронологическому принципу, а по сюжетному, проблемному. Кроме того, мы показываем здесь только нашу коллекцию", - рассказал на открытии экспозиции Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

К слову сказать, в музее хранится одно из самых богатых собраний предметов, включая рукописи и книги, связанных с Иваном Сергеевичем Тургеневым.

Фото: wikipedia
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Перед посетителями раскрываются разные грани личности Тургенева: романиста, новеллиста, поэта, драматурга, мемуариста, литературного и художественного критика, знатока искусства и музыки.

"Сюжетный принцип построения выставки позволяет увидеть очень многие темы, связанные с Тургеневым, в новом ракурсе. ...Здесь полтора десятка сюжетов, очень разных: путешествия, любовь, Москва, музыка, художники, дом, охота и некоторые другие, каждая из которых позволяет увидеть свою драматургию, свою трагедию", - отмечает Дмитрий Бак.

В центре экспозиции располагается стенд с личными предметами, принадлежавшими Тургеневу и его семье.

"Все, что вы видите в этой витрине - это раритеты тургеневской коллекции", - поясняет куратор выставки Анна Рудник. Она подводит к портрету юного Тургенева – это изображение очень любила его матушка и никогда с ним не расставалась. "Если она злилась на Тургенева - а он не так часто ее навещал, поскольку большую часть жизни прожил за границей, то она швыряла портрет. Если она получала от него какое-нибудь хорошее письмо, то прижимала его к груди".

Рука Тургенева оставила забавный автошарж, где он изобразил себя с большим носом. "Я очень люблю этот автошарж Тургенева, - признается Анна Эмильевна. – Вот как он себя изобразил. И люблю, конечно, вот эту работу". Куратор указывает на юмористический рисунок с изображением председателя Петербургского цензурного комитета Мусина-Пушкина, сжигающего "Записки охотника".

В экспозиционных залах у некоторых стендов можно взять наушники и погрузиться в звуки, уносящие в атмосферу прошлой эпохи, - это звуки классической музыки или голос, зачитывающий письма Ивана Сергеевича.

Выставка, в рамках которой запланированы очень интересные экскурсии и музыкально-литературные вечера, будет открыта для посещения до 31 января 2019 года.

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