В ДТП под Курском пострадали девять человек

В Курской области в ДТП с участием трех автомобилей два человека погибли и семь получили травмы.

Как сообщает ТАСС, авария произошла 1 ноября около 19:10 у хутора Кислино в Курском районе. Столкнулись автомобили Lada Kalina, микроавтобус Volkswagen и грузовик МАЗ.

"На месте погибли два пассажира Lada, ее водитель и еще один пассажир ранены. Также ранены водитель и четверо пассажиров из Volkswagen", - сообщил источник в УГИБДД по региону.

Пострадавшие доставлены в городскую больницу №4 Курска. Пять из них (все - женщины) госпитализированы в реанимацию, двое находятся в тяжелом состоянии.