На принявших "картонные" дома амурских чиновников завели дело

Следственный отдел по городу Белогорску СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностных лиц города.

Следователи считают, что с 2014 по 2016 годы чиновники ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных домов, несмотря на грубые нарушения градостроительных и пожарных норм и правил, допущенных застройщиком. Их строили для переселенцев из аварийных бараков в рамках соответствующей программы.

Администрация Белогорска потратила более 600 миллионов рублей на жилье, которое независимая экспертиза из Иркутска признала непригодными для проживания по ряду причин.

Один пример. В домах, которые в народе прозвали метким словом «картонные», нет центрального отопления, они должны отапливаться электрическими конвекторами. Не предусмотрено и централизованное водоснабжение горячей водой. И это на Дальнем Востоке!..

Люди, которых администрация города в течение нескольких лет пыталась переселить из бараков времен наркома Кагановича в дома без центрального отопления, прошли через годы тяжб и судебных разбирательств. Наконец-то Амурский областной суд признал их правоту.

Интересно, что после нескольких лет противостояния с жителями города, нежелающими жить в «картонных» домах, мэр Белогорска Станислав Мелюков сказал буквально следующее: «Абсолютно логичное решение. Если есть виновные в этой ситуации, они должны быть наказаны. Полагаю, что следствие во всем разберется, администрация ему будет всячески содействовать, так как мы в первую очередь заинтересованы в решении этой проблемы».