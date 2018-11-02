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Видео: на Камчатке заключенные сняли мультфильм про лебедя-наркомана

НОВОСТЬ02.11.2018, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ УФСИН Камчатка Фото: youtube.com/ УФСИН Камчатка
Фото: youtube.com/ УФСИН Камчатка

Участники "арт-терапевтической группы по борьбе с наркозависимостью" сняли назидательный мультфильм, который стал победителем всероссийского конкурса Федеральной службы исполнения наказаний, заняв в смотре первое место.

Как сообщает Кам24, сценаристами, аниматорами, операторами и режиссерами ролика стали заключенные исправительной колонии №5 на Камчатке.

Сам фильм размещен на официальном YouTube-канале камчатского УФСИН, где указано, помимо прочего, что за волшебная музыка использована в его звуковой дорожке.

Фото: kinopoisk.ru
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"Лебедь-наркоман, подобно герою "Низшего пилотажа", действительно запоминается надолго", - полагают эксперты.

Согласно пояснению психолога Юлии Хабловой, изначально перед группой не стояла задача создавать мультфильм - осужденным, работающим на телестудии, было предложено "попробовать изобразить зависимость от наркотических средств, а также пагубность их влияния на жизнь и здоровье человека". Для чего авторы произведения, как видим, выбрали в конечном итоге именно анимационное решение с некоторым медитативно-психоделическим уклоном.

При этом расшифровано, что "осмысление собственного "преображения" приходит к лебедю во время очередной ломки - переводившие его в пограничное состояние вещества отправляются на дно пруда". После чего "на смену наркозависимости с ЛГБТ-мотивами приходит любовная страсть и тяга к поиску спутницы жизни".

"Надеюсь, этот, казалось бы, простой, но глубокомысленный ролик заставит задуматься не только людей, которые уже находятся в местах лишения свободы, но и станет хорошей профилактикой для тех, кто только стоит на подобном распутье", - подытожила Хаблова.

"Сюжет прямо из жизни взят, очень круто! Пересмотрел раз 30, наверное", "Сильный мульт", "Респект! Молодци!!!!!!!!" - отметили комментаторы.

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