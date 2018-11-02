Эксперты форума в ВятГУ: Инвалид может и должен работать

На форуме инклюзивного образования в Вятском госуниверситете эксперты обсудили, почему не работает социальное предпринимательство в отношении инвалидов.

По словам министра экономического развития Кировской области Натальи Кряжевой, проблема в том, что сегодня нет даже точного понимания, что такое социальное предпринимательство. По сути, оно не закреплено законодательно, а недавняя попытка внести соответствующие изменения в законы не прошла в Госдуме. На практике фактически все социальное предпринимательство в регионе ограничивается созданием дошкольных групп, уходом и присмотром за пожилыми людьми.

Но, как считает руководитель Владимирской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаил Осокин, то, что такая поправка в законы не прошла - это даже хорошо, поскольку она предполагала очень узкие рамки для социального предпринимательства и не отражала его суть. По его мнению, это бизнес, который "меняет социальную реальность" и он не может быть ограничен каким-то перечнем деятельности. Социальной может быть даже торговля.

В качестве примера он привел свою организацию (ВОИ), на которой зарегистрировано несколько различных фирм. И одна из них снабжает продуктами питания удаленные населенные пункты региона.

- Когда в деревне три дома, с точки зрения бизнеса это ничто, - говорит он. - Но нам их жалко, и мы продолжаем ездить туда. Это социальная тема. Но если говорить о социальном предпринимательстве с точки зрения трудоустройства инвалидов, это сложно. У людей с инвалидностью часто не тот уровень производительности труда и это делает их неконкурентоспособными перед другими работниками. Надо смотреть на вещи реально - бизнес возьмет здоровых. А если цель просто трудоустроить этих людей и помочь им самореализоваться, надо быть готовым к тому, чтобы терпеть плановую убыточность. Поэтому надо очень аккуратно подходить к понятию социальное предпринимательство.

Несмотря на это, бизнес все же идет на то, чтобы брать на работу людей с инвалидностью. Так, в Санкт-Петербурге есть предприниматели, которые устраивают к себе людей с ограниченными возможностями, а местные власти выделяют им небольшую компенсацию на аренду помещения и коммунальные услуги.

По мнению инвалида-колясочника, кандидата философских наук Юрия Баусова, инклюзивное образование нужно ориентировать на сотрудничество с предпринимательством. Нужно переформировывать базу вуза, чтобы там было современное оборудование. Если человек обучается на старом, он уже не пригоден в работе на новом. А сейчас, в связи с развитием технологий, появляется перспектива самых разных мест трудоустройства для инвалидов. Например, человек с инвалидностью может сидеть дома и управлять беспилотным транспортом.

- Речь не о тех, кто всегда будет нуждаться в уходе, например, у кого проблемы с психикой. - говорит он. - Но больше половины инвалидов могут работать и надо обязательно ориентировать их на это, обучать самостоятельности. Нам еще нужно привлекать крупный бизнес. Это очень важно для вуза.