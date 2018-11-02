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02.11.2018 16:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Молодые оренбуржцы получили президентские гранты на 6,5 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В число победителей объявленного Фондом президентских грантов заочного конкурса некоммерческих организаций вошли четыре проекта, представленных молодыми активистами Оренбуржья. На реализацию своих инициатив они получат около 6,5 миллиона рублей.
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области

Как сообщили в департаменте молодежной политики Оренбургской области, почти три миллиона рублей будет направлено на реализацию профилактического проекта "Летний университет безопасности", разработанного региональным агентством детского отдыха "Оренбургские каникулы". Главная цель - развитие навыков безопасного поведения в городской среде. Участниками проекта станут более 800 детей и подростков 12 - 17 лет из 42 населенных пунктов Оренбургской области, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята обучатся умению правильно пользоваться информацией в интернете, правилам поведения на дорогах, соблюдению пожарной и техногенной безопасности, финансовой грамотности, охране жизни и здоровья.

Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
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Грант в размере почти двух миллионов рублей получит социальное агентство "Здоровье молодежи", представившее проект "Судьба человека". Он направлен на профилактику социально обусловленных заболеваний, рискованного поведения и правонарушений учащихся школ и профессиональных училищ области. Это социальный театр для подростков от 14 до 17 лет, построенный по принципу "равный обучает равного". К участию в проекте "Судьба человека" планируется привлечь 15 тысяч подростков со всего региона.

На реализацию молодежной инициативы "Время для труда" выделен миллион рублей. Цель проекта - проведение конкурса среди представителей студенческой молодежи для повышения уровня мотивации к профессиональному росту. Участники получат возможность трудоустроиться летом на предприятия региона. Планируется охватить более 1000 студентов вузов и колледжей области.

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Около 500 тысяч рублей получат авторы проекта "Кот ученый" Оренбургского областного трудового отряда. В детдомах и интернатах региона добровольцы проведут образовательные семинары. Программа семинаров предусматривает теоретические и практические занятия по профессиям, творческие мастер-классы, игры.

Всего же участниками второго конкурса Фонда президентских грантов стали десятки общественных организаций области. Поддержку получат 18 социальных инициатив. Общая сумма выигранных грантов в Оренбуржье составила 22,5 миллиона рублей.

Справка "РГ"

Фонд президентских грантов - единый оператор грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Впервые конкурс состоялся в 2006 году. Гранты выделяются некоммерческим организациям, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества и реализуют в первую очередь социально значимые проекты. В 2018 году поддержку получили более 3,5 тысячи проектов.

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