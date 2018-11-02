Один человек пропал после пожара на нижегородской базе отдыха

На базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области рано утром произошел пожар. На момент происшествия в двух коттеджах был 31 посетитель, сообщили "РГ" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

- В горящем доме находились 16 человек. Из них 14 детей и два человека из персонала. Они были эвакуированы силами персонала. Во втором доме находилось 15 человек. Взрослые из второго дома сами эвакуировались, - сказали в ведомстве.

Сейчас все пострадавшие находятся на соседней базе отдыха. Родители уже начали забирать своих детей.

Также в МЧС сообщили, что в результате пожара пропал один человек.

- Пока его судьба неизвестна, поиски продолжаются. Информации о поле и возрасте пропавшего пока нет, - уточнили в региональном ГУ МЧС.