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02.11.2018 21:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оренбургские медики стали лидерами в ПФО по числу пересадок почки

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Оренбургские медики успешно провели более 100 высокотехнологичных операций по пересадке почки. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. По числу трансплантаций на миллион человек населения Оренбуржье уверенно входит в пятерку лучших регионов РФ.
Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области

Такие данные прозвучали на межрегиональной научно-практической конференции "100-я трансплантация почки в Оренбургской области".

В регионе этот вид высокотехнологичной помощи больным почечной недостаточностью получил развитие в 2014 году на базе городской клинической больницы №1 Оренбурга.

Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области
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Как отметил руководитель Координационного центра органного донорства ФМБА России Константин Губарев, оренбургские трансплантологи смогли за короткий период организовать и родственную трансплантацию почки, и органное донорство. Это говорит о высоком мастерстве специалистов.

В этом году впервые в местной практике проведена пересадка почки между 26-летними братьями-близнецами. У пациента развилась терминальная почечная недостаточность, и донором выступил его брат.

- В трансплантологии для достижения одного результата участвует до 40 специалистов. Сейчас у нас больше развивается родственная трансплантация. Но мы стараемся развивать и кадаверную пересадку органов, - подчеркнул главный трансплантолог минздрава области Александр Селютин.

По словам главы регионального минздрава Галины Зольниковой, в будущем году в Оренбуржье планируется увеличить объемы таких операций.

Все операции по пересадке почки для жителей Оренбургской области бесплатны и выполняются за счет средств регионального бюджета. Также безвозмездно пациенты получают необходимые медикаменты.

Кстати

По объемам высокотехнологичной медицинской помощи Оренбуржье занимает второе место в Приволжском федеральном округе и входит в первую десятку регионов России.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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