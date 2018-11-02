Оренбургские медики стали лидерами в ПФО по числу пересадок почки

Оренбургские медики успешно провели более 100 высокотехнологичных операций по пересадке почки. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. По числу трансплантаций на миллион человек населения Оренбуржье уверенно входит в пятерку лучших регионов РФ.

Такие данные прозвучали на межрегиональной научно-практической конференции "100-я трансплантация почки в Оренбургской области".

В регионе этот вид высокотехнологичной помощи больным почечной недостаточностью получил развитие в 2014 году на базе городской клинической больницы №1 Оренбурга.

Как отметил руководитель Координационного центра органного донорства ФМБА России Константин Губарев, оренбургские трансплантологи смогли за короткий период организовать и родственную трансплантацию почки, и органное донорство. Это говорит о высоком мастерстве специалистов.

В этом году впервые в местной практике проведена пересадка почки между 26-летними братьями-близнецами. У пациента развилась терминальная почечная недостаточность, и донором выступил его брат.

- В трансплантологии для достижения одного результата участвует до 40 специалистов. Сейчас у нас больше развивается родственная трансплантация. Но мы стараемся развивать и кадаверную пересадку органов, - подчеркнул главный трансплантолог минздрава области Александр Селютин.

По словам главы регионального минздрава Галины Зольниковой, в будущем году в Оренбуржье планируется увеличить объемы таких операций.

Все операции по пересадке почки для жителей Оренбургской области бесплатны и выполняются за счет средств регионального бюджета. Также безвозмездно пациенты получают необходимые медикаменты.

Кстати

По объемам высокотехнологичной медицинской помощи Оренбуржье занимает второе место в Приволжском федеральном округе и входит в первую десятку регионов России.