Пензенцы начали отмечать День народного единства

В областной библиотеке имени Лермонтова стартовали торжества, посвященные Дню народного единства.

На выставке-презентации "Культурная мозаика Сурского края" были представлены экспозиции национально-культурных автономий региона. Народные костюмы, изделия народных умельцев и ремесленников, старинные предметы быта и обрядов показывали представители татарского, мордовского, чувашского, армянского, еврейского народов, а также казачества.

- Спасибо вам, за то, что наглядно знакомите нас, наших детей и внуков с жизнью их дедов и прадедов, нужно, чтобы наша молодежь помнила традиции предков. Особенно приятно видеть, что в составе ансамблей народной песни становится больше молодых лиц. Нужно бережно сохранять традиции национальностей, населяющих Пензенскую область, но помнить о том, что все мы - единый российский народ. Дружба народов - это великое достояние, доставшееся нам в наследство от предков, которые хорошо знали цену междоусобицы и войны. Национальное единство - это залог стабильности и экономического процветания нашей страны, - обратился к участникам праздника Иван Белозерцев.

В зале присутствовали лауреаты регионального конкурса "Успешная семья", которые вернулись из Чувашии, где достойно представили регион.

Другие три семьи представляли Пензенскую область на фестивале "Семья в многонациональной России. Вера. Надежда. Любовь", который состоялся в Москве. Это семьи Исаевых из Бессоновского района, Гриценко из города Заречного и Ватрушкины из Кузнецка, последние по итогам конкурса были отмечены дипломом первой степени и поощрены путевкой в Сочи.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в сохранение народных традиций почетных грамот и благодарностей губернатора удостоены руководители и активные представители национально-культурных автономий Пензенской области.

В рамках праздника наградами отметили и трех школьников из Пензенской области за героические поступки по спасению людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях. Владислав Красовский из Мокшана спас во время половодья весной этого года из затопленных домов шестерых людей и собаку. Он получил медаль Российского Союза спасателей. Благодарностей этой общественной организации удостоены Никита Карнашенко из Бессоновского района, спасший на пожаре 93-летнюю соседку, и Никита Копылов из Сердобска, который вывел из загоревшегося дома двух младших сестер и вынес полуторагодовалого брата. Самому младшему из героев всего девять лет.

В рамках празднования Дня народного единства в библиотеке имени Лермонтова прошел этнодиктант - это тестирование на знание культуры и традиций народов России. В этом году он проводился уже в третий раз.

Всероссийская акция состоялась на 2600 площадках во всех регионах. В Пензе этнодиктант написали школьники, студенты, представители общественных организаций, к ним присоединился и глава региона Иван Белозерцев. После испытания он отметил, что это мероприятие поможет повысить интерес к истории нашей страны и знанию национальных особенностей разных народов. Он признался, что нескорые вопросы показались ему сложными. В местном блоке вопросов попросили назвать место компактного проживания чувашей, самое большое татарское село региона, также о районе, в котором ежегодно даже в наши дни ежегодно проводят кулачные бои.

На празднике работали фотовыставки "Этновзгляд" и "Традиционные свадебные обряды коренных народов Сурского края".

Широкие народные гулянья по случаю Дня единства в Пензе состоятся 4 ноября на Юбилейной площади, где пройдут торжественные мероприятия и праздничный концерт.