После пожара на нижегородской базе отдыха возбудили дело

На базе отдыха в деревне Соболиха Нижегородской области кроме местных школьников отдыхали дети из Москвы. Все они купили путевки через одну из турфирм Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В момент возгорания в коттедже было 14 детей и двое взрослых. Со второго этажа здания им удалось вывести 11 детей. Из трех мальчиков, которые ночевали на третьем этаже, спасли двоих. Судьба 10-летнего ребенка не известна.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и части 1 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности"). После пожара в больницу обратились родители одного ребенка. У него диагностировали ожог верхних дыхательных путей.

Сейчас сотрудники МЧС продолжают разбирать остатки сгоревшего коттеджа. После того, как работы закончат, место осмотрят следователи.

- В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников турфирмы, оказывавших услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а также действиям лиц, отвечающих за противопожарную безопасность деревянных строений на базе отдыха, - говорится в сообщении СК.