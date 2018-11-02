Саранский водитель украл 18 тонн шоколада, чтобы раздать долги

Водитель-экспедитор из Саранска обвиняется в краже более 18 тонн шоколада: мужчина пошел на это ради того, чтобы раздать долги.

Преступление было совершено в августе 2016 года.

54-летний экспедитор вывез доверенную ему продукцию стоимостью около 2,5 миллиона рублей на грузовике с прицепом, после чего продал похищенное, чтобы расплатиться с личными долгами, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительное расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. По части 4 статьи 160 уголовного кодекса (присвоение или растрата в особо крупном размере) обвиняемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.